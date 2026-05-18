Sức khỏe

Nghiên cứu phát hiện cách cà phê bảo vệ cơ thể khỏi nhiều bệnh mạn tính

Thiên Lan
18/05/2026 00:12 GMT+7

Nghiên cứu mới cho thấy các hợp chất trong cà phê có thể kích hoạt protein NR4A1, giúp chống viêm, giảm tổn thương tế bào và góp phần bảo vệ cơ thể trước nhiều bệnh mạn tính liên quan tuổi tác.

Từ lâu, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ cà phê khoa học giúp kéo dài tuổi thọ, giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, nhưng cơ chế chính xác tạo nên lợi ích vượt trội của cà phê vẫn chưa rõ ràng. 

Giờ đây, nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nutrients đã hé lộ một "chìa khóa" quan trọng!

Các nhà khoa học tại Đại học Texas A&M (Mỹ), do tiến sĩ Stephen Safe, dẫn đầu, đã tiến hành các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm để quan sát cách thức các hợp chất hóa học đa dạng trong cà phê tương tác với cơ thể.

Kết quả đã phát hiện các hợp chất trong cà phê liên kết và kích hoạt một loại protein thụ thể trong cơ thể gọi là NR4A1, theo trang tin nghiên cứu Study Finds.

NR4A1 được biết đến với vai trò điều chỉnh hoạt động của gien để đối phó với căng thẳng và tổn thương trong cơ thể. Nó tham gia vào một loạt các quá trình sinh học, bao gồm viêm nhiễm, chuyển hóa và sửa chữa mô - tất cả đều liên quan chặt chẽ đến các bệnh liên quan đến tuổi tác như ung thư, suy giảm nhận thức và rối loạn chuyển hóa.

Tiến sĩ Safe giải thích: Nếu có mô nào trong cơ thể bị tổn thương, NR4A1 sẽ phản ứng để giảm thiểu tổn thương. 

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng nhiều hợp chất hóa học trong cà phê liên kết với protein thụ thể NR4A1 và tác động đến hoạt động của nó. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã chỉ ra rằng các hợp chất này có thể làm giảm tổn thương tế bào và làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư, theo Study Finds.

Tiến sĩ Safe cho biết một phần lợi ích sức khỏe của cà phê có thể đến từ khả năng kích hoạt protein NR4A1. Theo ông, đây có thể là cơ chế quan trọng giúp cà phê bảo vệ cơ thể và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính.

Có thể hiểu rằng cà phê hoạt động như một chất kích hoạt "hệ thống phòng thủ" tự nhiên của cơ thể. Và tương tác với NR4A1 chính là một trong những lộ trình quan trọng giúp cà phê bảo vệ cơ thể trước nhiều bệnh mạn tính và tổn thương mô.

Uống cà phê bao nhiêu là hợp lý?

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), người trưởng thành khỏe mạnh có thể tiêu thụ khoảng 400 mg caffeine/ngày, tương đương khoảng 3 - 4 ly cà phê pha thông thường, mà không gây hại cho sức khỏe.

Tuy nhiên, phụ nữ mang thai, người bị tăng huyết áp, mất ngủ hoặc nhạy cảm với caffeine nên hạn chế lượng uống. Các chuyên gia cũng khuyến cáo tránh uống cà phê quá muộn trong ngày để không ảnh hưởng giấc ngủ.

