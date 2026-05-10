Sức khỏe

Uống cà phê thế nào giúp đốt mỡ nội tạng? Chuyên gia chỉ cách

Thiên Lan
10/05/2026 13:43 GMT+7

Không chỉ giúp tỉnh táo, cà phê đen không đường còn có thể hỗ trợ giảm mỡ nội tạng nhờ tăng trao đổi chất, thúc đẩy đốt mỡ và kiểm soát đường huyết, theo chuyên gia y học lối sống tại Anh.

Mỡ nội tạng có liên quan đến các nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim và tiểu đường loại 2. Một chuyên gia đã chỉ ra mẹo khi uống cà phê có thể hỗ trợ quá trình giảm loại mỡ nguy hiểm này.

Tiến sĩ Sohaib Imtiaz, bác sĩ về y học lối sống, đang làm việc tại Anh, cho biết các nghiên cứu cho thấy thay tách cà phê có đường hoặc sữa thành cà phê đen không đường có thể hỗ trợ giảm mỡ nội tạng, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Cà phê đen không đường có thể hỗ trợ giảm mỡ nội tạng

Tại sao cà phê đen không đường có thể hỗ trợ giảm mỡ nội tạng?

Bác sĩ Imtiaz giải thích rằng cà phê giúp giảm mỡ nội tạng thông qua các con đường sau:

Tăng cường trao đổi chất. Cà phê đen không đường giàu caffeine có tác dụng kích thích hệ thần kinh. Tác dụng kích thích này làm tăng quá trình trao đổi chất từ 5 - 20%. Quá trình trao đổi chất nhanh hơn nghĩa là cơ thể sử dụng calo hiệu quả hơn ngay cả khi nghỉ ngơi, góp phần làm giảm mỡ theo thời gian.

Tăng cường quá trình oxy hóa chất béo. Oxy hóa chất béo là quá trình phân giải các phân tử chất béo để sử dụng làm năng lượng thay vì lưu trữ chúng. Caffeine làm tăng nồng độ epinephrine trong máu, báo hiệu cho các tế bào mỡ giải phóng các phân tử chất béo được lưu trữ để sử dụng. Càng nhiều chất béo được phân giải thì lượng mỡ tích trữ trong cơ thể càng giảm.

Cải thiện kiểm soát đường huyết. Cà phê chứa axit chlorogenic có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm giúp phân giải và xử lý đường. Khi lượng đường trong máu được kiểm soát tốt, khả năng tích trữ đường dư thừa dưới dạng mỡ nội tạng quanh vùng bụng sẽ giảm đi.

Cải thiện hiệu suất thể chất. Cà phê đen giúp tăng năng lượng cho hoạt động thể chất. Có nhiều năng lượng hơn giúp duy trì thói quen tập thể dục bền vững, từ đó đốt cháy calo và tăng cường trao đổi chất. Do cà phê có tác dụng lợi tiểu, người dùng cần uống đủ nước để ngăn ngừa mất nước khi tập luyện.

Chứa ít calo. Cà phê đen nguyên bản chứa rất ít calo. Thay thế các đồ uống nhiều calo như nước ngọt hoặc nước ép bằng cà phê đen giúp cắt giảm lượng calo nạp vào, một yếu tố quan trọng để giảm mỡ bền vững, theo Verywell Health.

Liều lượng cà phê bao nhiêu là hợp lý?

Người trưởng thành khỏe mạnh nên giới hạn caffeine ở mức khoảng 400 mg/ngày, tương đương 3 - 4 ly cà phê pha thông thường, theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA).

Phụ nữ mang thai, người nhạy cảm với caffeine, mất ngủ, bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp nên dùng ít hơn và cần tham khảo bác sĩ nếu uống cà phê hằng ngày.

Điều gì xảy ra với thận của bạn sau cữ cà phê mỗi sáng?

