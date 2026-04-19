Sức khỏe

Cà phê nóng, đá hay ủ lạnh chứa nhiều caffeine hơn?

Nguyễn Vy
19/04/2026 10:05 GMT+7

Cà phê ủ lạnh thường chứa nhiều caffeine nhất, cà phê đá thấp hơn do bị pha loãng, còn cà phê nóng ở mức trung bình.

Caffeine phụ thuộc vào cách pha và loại hạt

Cà phê nóng, đá hay ủ lạnh đều chứa caffeine nhưng không giống nhau. Hàm lượng phụ thuộc vào loại hạt, độ xay, thời gian và phương pháp pha, theo trang sức khỏe Health.

  • Cà phê đá: pha nóng rồi thêm đá nên dễ bị loãng .
  • Cà phê ủ lạnh: ngâm 12–24 giờ, chiết xuất nhiều hơn.
  • Hạt robusta: nhiều caffeine hơn arabica. 
  • Rang nhạt: giữ caffeine tốt hơn rang đậm.

Bà Christina Manian, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết lượng caffeine thay đổi rõ giữa các phương pháp. Cà phê đá thường loãng hơn nên lượng caffeine có thể giảm nhẹ. Cà phê ủ lạnh có thời gian chiết xuất dài nên đôi khi chứa nhiều caffeine hơn.

Cà phê nào nhiều caffeine hơn? - Ảnh 1.

Ảnh: P.H tạo bởi Gemini

Cà phê nào nhiều chất chống oxy hóa hơn?

Cà phê nóng nhiều chất oxy hóa hơn, nhưng chênh lệch không lớn so với các loại cà phê khác.

Cà phê chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid và axit chlorogenic. Phương pháp pha nóng giúp chiết xuất các hợp chất này hiệu quả hơn.

Cà phê có ảnh hưởng dạ dày khác nhau không?

Mức độ ảnh hưởng của các loại cà phê với dạ dày không khác biệt lớn.

  • Cà phê nóng: axit cao hơn nhẹ.
  • Cà phê ủ lạnh: thường “êm” hơn khi uống. 
  • Tùy cơ địa mỗi người.

Chọn loại cà phê phù hợp với nhu cầu 

Cà phê nóng, cà phê đá và cà phê ủ lạnh đều có lợi cho sức khỏe khi dùng hợp lý. Cà phê nóng phù hợp khi cần bổ sung chất chống oxy hóa. Cà phê ủ lạnh dễ uống và ít gây cảm giác chua gắt. 

Nhiệt độ đồ uống ảnh hưởng đến trải nghiệm. Cà phê nóng tạo cảm giác dễ chịu và hỗ trợ tiêu hóa. Cà phê lạnh giúp giải nhiệt và tạo cảm giác sảng khoái.

Quan trọng nhất vẫn là không thêm quá nhiều đường, kem béo và dùng ở mức hợp lý.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi uống cà phê nóng thay vì cà phê đá?

Khi trời bắt đầu se lạnh, nhiều người thường muốn uống cà phê nóng buổi sáng để sưởi ấm từ bên trong thay vì cà phê đá. Điều này có thể tạo ra một vài khác biệt nhỏ sau đây.

