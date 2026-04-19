Sức khỏe

Đi bộ là bài tập tốt nhất để kéo dài tuổi thọ

Thiên Lan
19/04/2026 08:01 GMT+7

Nghiên cứu quy mô lớn cho thấy đi bộ là bài tập hiệu quả nhất giúp giảm nguy cơ tử vong sớm và kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần duy trì đều đặn, bạn đã có thể cải thiện sức khỏe rõ rệt.

  • Đi bộ đứng đầu về hiệu quả, giúp giảm 17% nguy cơ tử vong sớm
  • Các bài tập: Chạy bộ, tập tạ… cũng giúp sống thọ nhưng hiệu quả thấp hơn 
  • Tập đa dạng (đi bộ + sức mạnh) giúp giảm nguy cơ bệnh và tử vong rõ rệt

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí BMJ Medicine đã chỉ đích danh bài tập tốt nhất cho tuổi thọ và cách tập hiệu quả nhất.

Nghiên cứu quy mô lớn theo dõi hơn 170.000 người trong 30 năm 

Các nhà khoa học từ Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ), Đại học Y khoa Trùng Khánh (Trung Quốc) và Đại học Yonsei (Hàn Quốc) đã phân tích dữ liệu của tổng cộng 173.229 người tham gia, nhằm tìm ra bài tập hiệu quả nhất để kéo dài tuổi thọ và so sánh hiệu quả của cách tập đơn lẻ và cách tập kết hợp nhiều bài tập đối với tuổi thọ.

Nghiên cứu mới cho thấy đi bộ giúp giảm 17% nguy cơ tử vong sớm

Người tham gia báo cáo các hoạt động như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, bơi lội, leo cầu thang, chèo thuyền hoặc thể dục nhịp điệu, các môn thể thao dùng vợt, yoga và giãn cơ và cả các hoạt động mạnh mẽ như cắt cỏ, làm vườn, đào đất. Trong thời gian theo dõi 30 năm, có 38.847 người đã qua đời.

Đi bộ bất ngờ đứng đầu về khả năng kéo dài tuổi thọ 

Kết quả cho thấy đi bộ là bài tập được nhiều người yêu thích nhất. Đặc biệt, các phát hiện mang lại tin vui bất ngờ cho chính những người này: Đi bộ có mối liên hệ mạnh mẽ nhất trong việc giảm nguy cơ tử vong sớm, kéo dài tuổi thọ, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Cụ thể: 

  • Đi bộ giúp giảm 17% nguy cơ tử vong sớm. 
  • Các môn thể thao dùng vợt giảm 15% nguy cơ. 
  • Thể dục nhịp điệu hoặc chèo thuyền giảm 14% nguy cơ. 
  • Tập tạ giảm 13%. 
  • Chạy bộ nhanh giảm 13%, chạy chậm giảm 11%. 
  • Leo cầu thang giảm 10%. 
  • Đạp xe giảm 4%.

Kết hợp nhiều bài tập giúp tăng hiệu quả rõ rệt 

Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy tập đa dạng nhiều bài tập sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với  chỉ tập một bài tập.

Bí quyết sống hạnh phúc nhờ những mối quan hệ bạn bè này

Những người có hoạt động đa dạng nhất có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 19%, nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, ung thư, bệnh hô hấp và các nguyên nhân khác thấp hơn từ 13 - 41%.

Cách tập tối ưu để sống khỏe, sống lâu

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng: Đi bộ chính là bài tập cơ bản và hiệu quả nhất để giảm nguy cơ tử vong sớm, kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, để tối đa hóa lợi ích, nên kết hợp đi bộ với tập luyện sức mạnh (tập tạ, ngồi xổm, hít đất) hoặc các môn thể thao dùng vợt, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Tin liên quan

Đi bộ: Nghiên cứu chỉ ra 'ngưỡng vàng' giúp giảm huyết áp, ngừa tiểu đường

Đi bộ: Nghiên cứu chỉ ra 'ngưỡng vàng' giúp giảm huyết áp, ngừa tiểu đường

Đi bộ mang lại nhiều lợi ích, nhưng bao nhiêu bước là đủ vẫn gây tranh cãi. Nghiên cứu mới chỉ ra con số bước cụ thể giúp giảm huyết áp, ngừa tiểu đường.

Đi bộ buổi sáng hay chiều tốt hơn cho tim: Kết quả gây bất ngờ

Đi bộ hay chạy bộ tốt hơn cho người béo phì?

