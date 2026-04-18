Đi bộ: Nghiên cứu chỉ ra 'ngưỡng vàng' giúp giảm huyết áp, ngừa tiểu đường

Đi bộ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt là ngăn ngừa bệnh mạn tính, nhưng đi bao nhiêu để đạt hiệu quả vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications đã tìm ra con số chính xác giúp đẩy lùi huyết áp cao, tiểu đường, gan nhiễm mỡ và cả béo phì.

Ngồi nhiều làm tăng nguy cơ hàng loạt bệnh mạn tính

Trong khi lối sống ít vận động làm tăng tỷ lệ tử vong và các bệnh mạn tính cao hơn. Các nhà khoa học tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt (Mỹ) nhận thấy rằng ngồi nhiều làm tăng nguy cơ mắc vô số bệnh lý, từ tiểu đường, huyết áp cao, bệnh động mạch vành, suy tim, cho đến bệnh thận mạn tính, gan nhiễm mỡ, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, trầm cảm, ngưng thở khi ngủ và rung nhĩ.

Nghiên cứu theo dõi hơn 15.000 người bằng thiết bị đếm bước

Nhằm tìm hiểu xem cần đi bộ ít nhất bao nhiêu bước mỗi ngày để giảm thiểu những rủi ro trên, các tác giả đã xem xét 15.327 người tham gia được đeo thiết bị đếm bước chân, đặc biệt là những người ngồi nhiều, như dân văn phòng, ngồi từ 8 - 14 giờ mỗi ngày.

Bao nhiêu bước mỗi ngày giúp phòng bệnh hiệu quả?

Kết quả đã phát hiện cố gắng đi bộ từ 1.700 đến 5.500 bước mỗi ngày có thể ngăn ngừa được nhiều bệnh mạn tính.

Cụ thể:

Đi bộ chỉ 1.700 bước có thể ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ và béo phì.

2.200 bước giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp và ngưng thở khi ngủ.

5.300 bước giúp ngăn ngừa tiểu đường.

5.500 bước giúp giảm nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), theo trang tin y khoa Medical Express.

Chỉ cần vài nghìn bước mỗi ngày cũng tạo khác biệt lớn

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng: Thay vì chỉ khuyên đi bộ chung chung, nghiên cứu này đã chỉ ra số bước cụ thể bạn nên đi để ngăn ngừa bệnh tật. Và đây quả thực là tin vui cho những người phải ngồi nhiều do công việc, chỉ cần cố gắng đi bộ thêm một số bước cụ thể mỗi ngày là đã có thể hóa giải được tác hại của việc ngồi nhiều.

Tối thiểu, chỉ cần 1.700 bước (tương đương khoảng 15 - 20 phút đi bộ), bạn đã bắt đầu bảo vệ cơ thể khỏi béo phì và các bệnh nguy hiểm khác.