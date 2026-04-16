Tiểu đường, có nên uống nước khổ qua mỗi ngày?

Các hợp chất đáng chú ý trong khổ qua là charantin, peptide polypeptide-p cùng các chất chống ô xy hóa khác. Trong đó, polypeptide-p có tác dụng tương tự hoóc môn insulin. Những thành phần này giúp cơ thể điều hòa đường huyết thông qua nhiều cơ chế khác nhau, theo trang thông tin sức khỏe Everyday Health (Mỹ).

Khổ qua chứa các dưỡng chất có thể giúp kiểm soát đường huyết ở người bị tiểu đường loại 2 ẢNH: AI

Tác động đến insulin và quá trình hấp thu đường

Chẳng hạn, khổ qua có thể kích thích tuyến tụy tăng tiết hoóc môn insulin, giúp tế bào sử dụng đường glucose hiệu quả hơn. Đồng thời, lượng đường được hấp thu từ ruột cũng giảm, giúp hạn chế gan tạo thêm glucose.

Trong một số trường hợp, sử dụng khổ qua thường xuyên, chẳng hạn ăn trái hay uống nước ép, là có lợi, đặc biệt khi đường huyết đang được kiểm soát ổn định. Một điều cần lưu ý là khổ qua chỉ đóng vai trò hỗ trợ chứ không thay thế thuốc. Điều quan trọng là phải dùng với lượng vừa phải và có theo dõi đường huyết.

Người đang dùng thuốc cần thận trọng

Với những người đang uống thuốc điều trị tiểu đường thì cần tham khảo ý kiến bác sĩ nếu muốn dùng khổ qua thường xuyên. Vì khổ qua có khả năng hạ đường huyết nên dùng chung với thuốc điều trị có thể làm đường huyết giảm quá mức.

Ngoài ra, phản ứng của cơ thể với khổ qua không giống nhau ở mỗi người. Có người thấy hiệu quả rõ rệt nhưng cũng có người gần như không thay đổi. Vì vậy, khi dùng khổ qua thì cần theo dõi đường huyết thường xuyên.

Tác dụng phụ có thể gặp

Khổ qua, dù là thực phẩm tự nhiên, vẫn có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn khi sử dụng thường xuyên. Ở mức độ nhẹ, người dùng có thể gặp các vấn đề như khó chịu tiêu hóa, đầy bụng hoặc tiêu chảy. Một số người cũng có thể bị đau đầu hoặc chóng mặt sau khi sử dụng.

Do đó, khổ qua nên được xem là một phần hỗ trợ trong chế độ ăn uống, không phải là phương pháp thay thế thuốc điều trị. Khi bắt đầu dùng, nên dùng với lượng nhỏ để theo dõi phản ứng của cơ thể.

Nước ép hay ăn chín: Cách nào an toàn hơn?

Nước ép khổ qua thường có nồng độ hoạt chất cao và được hấp thu nhanh hơn. Điều này có thể giúp hạ đường huyết nhanh nhưng cũng làm tăng nguy cơ tụt đường huyết đột ngột. Người bị tiểu đường cần theo dõi chặt chẽ nếu muốn uống nước ép mỗi ngày.

Trong khi đó, ăn khổ qua dưới dạng nấu chín, cơ thể hấp thu chậm hơn nhờ có chất xơ. Điều này giúp đường huyết ổn định hơn và giảm nguy cơ biến động mạnh. Vì vậy, trong đa số trường hợp, ăn khổ qua như một món ăn trong bữa cơm sẽ an toàn và hợp lý hơn, theo Everyday Health.