Sức khỏe

Hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý tăng huyết áp, tiểu đường

H.D
25/05/2026 17:53 GMT+7

Trước gánh nặng ngày càng tăng của bệnh tăng huyết áp và tiểu đường, VAMBRA và Servier Việt Nam vừa ký kết hợp tác thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý bệnh mạn tính, nâng cao hiệu quả chăm sóc người bệnh tại Việt Nam.

Ngày 25.5, Hội Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Y - Sinh Việt Nam (VAMBRA) và Công ty TNHH Servier Việt Nam (trực thuộc tập đoàn dược phẩm của Pháp) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm triển khai định hướng phối hợp trong khuôn khổ “Chương trình tăng cường nhận thức và năng lực về truyền thông, điều trị và quản lý tăng huyết áp và tiểu đường tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030”.

VAMBRA và Servier Việt Nam ký kết hợp tác thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý bệnh mạn tính

Ảnh: H.Dung

Tăng cường năng lực quản lý tăng huyết áp, tiểu đường

Chương trình hướng đến xây dựng mô hình kết nối bệnh viện - cộng đồng - công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý điều trị bệnh mạn tính và cải thiện chăm sóc người bệnh. Đây được xem là bước đi nhằm tăng cường năng lực hệ thống y tế trong bối cảnh bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là tăng huyết áp và tiểu đường, ngày càng gia tăng.

Theo nội dung hợp tác, các bên sẽ triển khai các hoạt động thí điểm nhằm tích hợp hệ sinh thái bệnh viện - cộng đồng - công nghệ; từng bước xây dựng mô hình có thể đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng trong thời gian tới.

Thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư - chuyên môn

Đại diện Servier Việt Nam cho biết, doanh nghiệp cam kết đồng hành lâu dài với hệ thống y tế và các đối tác. Servier đã hoạt động tại Việt Nam hơn 30 năm, tập trung vào các lĩnh vực tim mạch - chuyển hóa, đồng thời phát triển nhiều chương trình hỗ trợ người bệnh theo định hướng lấy người bệnh làm trung tâm.

Về phía VAMBRA, đơn vị sẽ tham gia kết nối đối tác, đào tạo và hỗ trợ triển khai các ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý bệnh, quản trị đơn vị và hỗ trợ ra quyết định điều trị trong khuôn khổ chương trình hợp tác.

Các bên đánh giá việc ký kết lần này là nền tảng thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư - chuyên môn trong chăm sóc bệnh không lây nhiễm, hướng đến các giải pháp quản lý tăng huyết áp và tiểu đường hiệu quả, bền vững.

3 điều cần làm khi bụng đói để kiểm soát huyết áp, tiểu đường

Huyết áp cao, tiểu đường loại 2 là 2 căn bệnh mạn tính ngày càng phổ biến. Những rối loạn chuyển hóa này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch mà còn làm tăng nguy cơ đột quỵ, suy thận và nhiều biến chứng khác.

