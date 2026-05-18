Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người tiểu đường có nên ăn dâu tây? Chuyên gia chỉ cách ăn tốt nhất

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
18/05/2026 09:32 GMT+7

Dâu tây ít đường, giàu chất xơ nên người tiểu đường vẫn có thể ăn nếu dùng đúng cách. Chuyên gia khuyến nghị nên ăn dâu tây tươi nguyên quả, kết hợp cùng sữa chua hoặc hạt để giúp ổn định đường huyết tốt hơn.

  • Dâu tây có chỉ số đường huyết thấp
  • Ăn dâu tây nguyên quả tốt hơn nước ép hay sinh tố thêm đường
  • Mỗi ngày ăn khoảng 120-150 g dâu tây có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Dâu tây có vị ngọt tự nhiên nhưng chứa ít calo, giàu vitamin và nhiều chất chống oxy hóa. Loại quả này còn có hàm lượng chất xơ cao nên giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, đồng thời tạo cảm giác no lâu hơn, theo trang OnlyMyHealth (Ấn Độ).

Người tiểu đường có nên ăn dâu tây? Chuyên gia đưa ra câu trả lời bất ngờ - Ảnh 1.

Dâu tây có vị ngọt tự nhiên nhưng chứa ít calo, giàu vitamin và nhiều chất chống oxy hóa

Ảnh: N.Vy tạo từ GM

Ông Manoj Chawla, chuyên gia tiểu đường tại Bệnh viện Hinduja và MRC Khar (Ấn Độ), cho biết dâu tây có chỉ số đường huyết thấp, khoảng 40. Nhờ vậy, loại quả này giúp đường huyết tăng chậm và ổn định hơn so với các loại trái cây có chỉ số đường huyết cao.

Dâu tây còn chứa anthocyanin - hợp chất thực vật có lợi cho quá trình trao đổi chất. Bên cạnh đó, tải lượng đường huyết của dâu tây cũng thấp nên hỗ trợ giảm tình trạng tăng đường huyết sau bữa ăn.

Ăn dâu tây nguyên quả tốt hơn nước ép

Theo ông Chawla, dâu tây là lựa chọn tốt cho người tiểu đường nếu ăn với lượng vừa phải và đúng cách.

Qua theo dõi thực tế bằng thiết bị đo đường huyết liên tục, ông nhận thấy bệnh nhân có mức đường huyết ổn định hơn khi ăn dâu tây tươi nguyên quả.

Trong khi đó, nước ép, sinh tố hoặc món tráng miệng từ dâu tây có thêm đường lại dễ làm đường huyết tăng nhanh hơn.

Dâu tây thường làm tăng đường huyết ít hơn các loại trái cây có chỉ số đường huyết cao. Tuy nhiên, người mắc tiểu đường loại 1 vẫn cần tính lượng carbohydrate khi sử dụng insulin hoặc máy theo dõi đường huyết liên tục.

Một nghiên cứu công bố trên Journal of Nutrition vào năm 2025 đã theo dõi người tiền tiểu đường trong 28 tuần. Kết quả cho thấy ăn dâu tây mỗi ngày giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn, giảm viêm và tăng mức chất chống oxy hóa trong cơ thể.

Người tiểu đường có nên ăn dâu tây? Chuyên gia đưa ra câu trả lời bất ngờ - Ảnh 2.

Ảnh: P.H tạo từ CGP

Cách ăn dâu tây phù hợp

Người mắc tiểu đường nên ưu tiên ăn dâu tây tươi nguyên quả thay vì uống nước ép hoặc dùng sản phẩm có thêm đường.

Dâu tây có thể ăn cùng sữa chua, hạt hoặc các loại hạt dinh dưỡng để giúp đường huyết ổn định hơn. Loại quả này cũng phù hợp cho bữa phụ hoặc dùng trước khi tập luyện.

Khẩu phần vẫn rất quan trọng. Khoảng 120 - 150 g dâu tây được xem là lượng phù hợp cho người trưởng thành mắc tiểu đường.

Khẩu phần này cung cấp khoảng 7 - 9 g carbohydrate cùng lượng chất xơ giúp hạn chế tăng đường huyết và giảm cảm giác thèm đồ ngọt chế biến sẵn.

Tin liên quan

Bún, phở và cơm: Món nào làm tăng đường huyết nhiều hơn?

Bún, phở và cơm: Món nào làm tăng đường huyết nhiều hơn?

Cơm trắng, bún và phở đều được làm chủ yếu từ gạo hoặc bột gạo. Dù vậy, ảnh hưởng đến đường huyết của chúng có thể không giống nhau. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Phát hiện lợi ích dâu tây với tim mạch, có hiệu quả chỉ sau 1 giờ ăn

Ăn chuối: Chuyên gia chỉ cách ăn vừa không tăng đường huyết, vừa tốt cho sức khỏe

Khám phá thêm chủ đề

ăn dâu tây dâu tây tốt cho đường huyết dâu tây tốt cho người tiểu đường Chất xơ chất chống oxy hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận