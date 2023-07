Phát hiện lợi ích dâu tây với tim mạch, có hiệu quả chỉ sau 1 giờ ăn

Dâu tây là loại trái cây rất giàu chất xơ, vitamin C, kali, canxi và nhiều dưỡng chất khác. Thậm chí, hàm lượng vitamin C của dâu tây còn nhiều hơn cả cam. Trong 100 gram dâu tây có khoảng 58,8 mg vitamin C, trong khi hàm lượng này ở cam chỉ khoảng 53 mg, theo Daily Mail (Anh).

Dâu tây được chứng minh giúp giảm tích tụ mảng bám cholesterol trong máu, từ đó giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ SHUTTERSTOCK

Do đó, dâu tây mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, kháng viêm, ngăn ngừa ung thư và một số lợi ích khác.

Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học tại Đại học Setsunan (Nhật Bản) đã xác định thêm một lợi ích khác của dâu tây. Đó là ngăn chặn sự tích tụ cholesterol làm tắc nghẽn động mạch. Sự tích tụ này có thể dẫn đến các biến cố tim mạch gây tử vong.

Các nhà khoa học thử nghiệm trên 23 tình nguyện viên khỏe mạnh. Tất cả đều là phụ nữ khoảng hơn 20 tuổi. Họ được chia ra làm 2 nhóm. Nhóm đầu tiên uống dâu tây xay nhuyễn, nhóm thứ hai chỉ uống đồ uống có đường.

Cứ 30 phút là những người tham gia được lấy máu một lần và kéo dài trong 4 giờ. Lượng máu này ít và được dùng để kiểm tra ảnh hưởng của các dưỡng chất trong dâu đến cơ thể.

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm uống dâu tây có ít dấu hiệu tích tụ lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL) trong máu hơn so với nhóm uống nước đường. LDL là loại cholesterol có hại, làm hình thành các mảng bám trong thành mạch máu.

Các mảng bám này tích tụ nhiều sẽ làm thu hẹp mạch máu, thậm chí gây tắc nghẽn. Hậu quả sẽ dẫn đến những biến cố tim mạch nguy hiểm như đau tim hay đột quỵ. Lợi ích làm giảm tích tụ mảng bám cholesterol có được chỉ khoảng 1 giờ sau khi dùng dâu tây và kéo dài ít nhất 4 giờ sau đó.

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of Nutritional Science. Các tác giả kết luận dâu tây là nguồn dinh dưỡng quan trọng và các hợp chất trong đó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch.

Mọi người có thể ăn dâu tây dưới dạng trái tươi, đông lạnh, sấy khô, thạch hay mứt đều được. Tuy nhiên, khi mua dâu tây đông lạnh và khô là cần chú ý hàm lượng đường trong sản phẩm. Nên ưu tiên mua các loại ít đường. Với dâu tây dạng thạch hoặc mứt thì hãy tìm mua loại không có chất làm ngọt, theo Daily Mail.