Tăng huyết áp: Ăn nhạt, tập thể dục tốt nhưng đừng bỏ quên điều này

Với một số người, huyết áp có thể trở về mức bình thường một cách tự nhiên nếu kiên trì điều chỉnh chế độ ăn, tăng vận động, giảm cân, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ. Dù vậy, người bệnh vẫn cần theo dõi y khoa và dùng thuốc khi cần để phòng ngừa biến chứng tim mạch, đột quỵ, suy thận, theo Hindustan Times (Ấn Độ).

Ngoài lối sống lành mạnh, việc theo dõi huyết áp thường xuyên tại nhà cũng là điều bác sĩ khuyên làm để kiểm soát tốt huyết áp ẢNH: N.Quyên TẠO TỪ AI

Thay đổi lối sống cần thời gian để phát huy hiệu quả

Theo bác sĩ Vahid S. Bharmal, chuyên gia nội tiết tại Bệnh viện đa khoa Bhailal Amin (Ấn Độ), thay đổi lối sống là một trong những yếu tố quan trọng trong điều trị tăng huyết áp. Những thói quen có lợi bao gồm:

Tập thể dục đều đặn.

Giảm lượng muối trong khẩu phần ăn.

Duy trì cân nặng hợp lý.

Tránh hút thuốc và hạn chế rượu bia.

Kiểm soát căng thẳng.

Duy trì chế độ ăn lành mạnh.

Tuy nhiên, bác sĩ cũng lưu ý rằng thay đổi lối sống cần thời gian mới phát huy đầy đủ hiệu quả. Trong giai đoạn này, một số người bệnh vẫn cần dùng thuốc để kiểm soát huyết áp, nhằm giảm nguy cơ biến chứng ở tim, não, thận và mạch máu.

Nên nắm rõ nguyên nhân tăng huyết áp để kiểm soát tốt

Các chuyên gia nội tiết nhấn mạnh rằng không phải mọi trường hợp tăng huyết áp đều là “tăng huyết áp nguyên phát” - tức huyết áp tăng mà không xác định được nguyên nhân cụ thể.

Ở một số người, tăng huyết áp có thể là “tăng huyết áp thứ phát”, nghĩa là do một bệnh lý khác gây ra và cần được đánh giá, điều trị đúng nguyên nhân. Một số rối loạn nội tiết có thể khiến huyết áp tăng kéo dài, bao gồm:

Cường aldosterone nguyên phát: Một trong những nguyên nhân nội tiết thường gặp gây tăng huyết áp.

Rối loạn tuyến giáp: Cũng có thể ảnh hưởng đến huyết áp.

Hẹp động mạch thận: Tình trạng giảm lưu lượng máu đến thận do động mạch bị hẹp, có thể gây tăng huyết áp ở một số người.

Theo bác sĩ Vahid, những nguyên nhân thứ phát cần được đặc biệt lưu ý ở người trẻ bị tăng huyết áp, người khó kiểm soát huyết áp hoặc người phải dùng nhiều loại thuốc huyết áp cùng lúc.

Ông nhấn mạnh rằng dù thay đổi lối sống rất quan trọng, người bệnh không nên tự điều trị tăng huyết áp mà không có sự hướng dẫn và đánh giá từ bác sĩ. Việc xác định nguyên nhân nền, theo dõi huyết áp thường xuyên và điều trị đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa biến chứng lâu dài và bảo vệ sức khỏe tim mạch.