Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tăng huyết áp: Ăn nhạt, tập thể dục tốt nhưng đừng bỏ quên điều này

Như Quyên
Như Quyên
22/05/2026 16:00 GMT+7

Nhiều người nghĩ chỉ cần ăn nhạt, tập thể dục là có thể ‘đảo ngược’ tăng huyết áp. Song, chuyên gia cho rằng một số trường hợp vẫn cần dùng thuốc để tránh biến chứng nguy hiểm.

Với một số người, huyết áp có thể trở về mức bình thường một cách tự nhiên nếu kiên trì điều chỉnh chế độ ăn, tăng vận động, giảm cân, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ. Dù vậy, người bệnh vẫn cần theo dõi y khoa và dùng thuốc khi cần để phòng ngừa biến chứng tim mạch, đột quỵ, suy thận, theo Hindustan Times (Ấn Độ).

Tăng huyết áp: Ăn nhạt, tập thể dục tốt nhưng đừng bỏ quên điều này - Ảnh 1.

Ngoài lối sống lành mạnh, việc theo dõi huyết áp thường xuyên tại nhà cũng là điều bác sĩ khuyên làm để kiểm soát tốt huyết áp

ẢNH: N.Quyên TẠO TỪ AI

Thay đổi lối sống cần thời gian để phát huy hiệu quả

Theo bác sĩ Vahid S. Bharmal, chuyên gia nội tiết tại Bệnh viện đa khoa Bhailal Amin (Ấn Độ), thay đổi lối sống là một trong những yếu tố quan trọng trong điều trị tăng huyết áp. Những thói quen có lợi bao gồm:

  • Tập thể dục đều đặn.
  • Giảm lượng muối trong khẩu phần ăn.
  • Duy trì cân nặng hợp lý.
  • Tránh hút thuốc và hạn chế rượu bia.
  • Kiểm soát căng thẳng.
  • Duy trì chế độ ăn lành mạnh.

Tuy nhiên, bác sĩ cũng lưu ý rằng thay đổi lối sống cần thời gian mới phát huy đầy đủ hiệu quả. Trong giai đoạn này, một số người bệnh vẫn cần dùng thuốc để kiểm soát huyết áp, nhằm giảm nguy cơ biến chứng ở tim, não, thận và mạch máu.

Nên nắm rõ nguyên nhân tăng huyết áp để kiểm soát tốt

Các chuyên gia nội tiết nhấn mạnh rằng không phải mọi trường hợp tăng huyết áp đều là “tăng huyết áp nguyên phát” - tức huyết áp tăng mà không xác định được nguyên nhân cụ thể.

Ở một số người, tăng huyết áp có thể là “tăng huyết áp thứ phát”, nghĩa là do một bệnh lý khác gây ra và cần được đánh giá, điều trị đúng nguyên nhân. Một số rối loạn nội tiết có thể khiến huyết áp tăng kéo dài, bao gồm:

  • Cường aldosterone nguyên phát: Một trong những nguyên nhân nội tiết thường gặp gây tăng huyết áp.
  • Rối loạn tuyến giáp: Cũng có thể ảnh hưởng đến huyết áp.
  • Hẹp động mạch thận: Tình trạng giảm lưu lượng máu đến thận do động mạch bị hẹp, có thể gây tăng huyết áp ở một số người.

Theo bác sĩ Vahid, những nguyên nhân thứ phát cần được đặc biệt lưu ý ở người trẻ bị tăng huyết áp, người khó kiểm soát huyết áp hoặc người phải dùng nhiều loại thuốc huyết áp cùng lúc.

Ông nhấn mạnh rằng dù thay đổi lối sống rất quan trọng, người bệnh không nên tự điều trị tăng huyết áp mà không có sự hướng dẫn và đánh giá từ bác sĩ. Việc xác định nguyên nhân nền, theo dõi huyết áp thường xuyên và điều trị đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa biến chứng lâu dài và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Tin liên quan

Tăng huyết áp có chữa khỏi được không? Câu trả lời từ chuyên gia

Tăng huyết áp có chữa khỏi được không? Câu trả lời từ chuyên gia

Tăng huyết áp là bệnh mạn tính phổ biến, ảnh hưởng trực tiếp đến tim mạch.

Tăng huyết áp không chỉ do muối: 3 yếu tố nhiều người đang bỏ qua

Mặt đỏ bừng có phải là dấu hiệu tăng huyết áp?

Khám phá thêm chủ đề

Tăng huyết áp Ăn nhạt Tập thể dục kiểm soát huyết áp đo huyết áp tại nhà
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận