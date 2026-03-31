Sức khỏe

Mặt đỏ bừng có phải là dấu hiệu tăng huyết áp?

Nguyễn Vy
31/03/2026 14:06 GMT+7

Nhiều người khi thấy mặt đỏ, nóng ran thường lo lắng đây là dấu hiệu của tăng huyết áp. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mặt đỏ bừng không phải dấu hiệu đặc trưng của bệnh này và dễ gây hiểu nhầm.

Theo cẩm nang y khoa MSD (Mỹ), tăng huyết áp thường không gây triệu chứng rõ ràng, nên nhiều người mắc bệnh mà không hay biết. Các biểu hiện như đau đầu, chóng mặt hay đỏ mặt không phải dấu hiệu đặc trưng.

Vì sao mặt lại đỏ bừng?

Hiện tượng “mặt phừng phừng” (flushing) chủ yếu xảy ra khi mạch máu dưới da giãn ra, làm tăng lưu lượng máu đến bề mặt da. Đây thường là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể trước các yếu tố như thời tiết nóng, cảm xúc, rượu bia hoặc thức ăn cay, theo Cleveland Clinic (Mỹ).

Tiến sĩ Shari Lipner, bác sĩ da liễu tại Weill Cornell Medicine (trường y thuộc Đại học Cornell, Mỹ), cho biết đỏ mặt là phản ứng phổ biến do giãn mạch và đa số trường hợp không liên quan trực tiếp đến tăng huyết áp.

Ngoài ra, hiện tượng đỏ mặt cũng có thể xuất hiện khi vận động mạnh, căng thẳng hoặc thay đổi nhiệt độ môi trường, theo Medical News Today.

Khi nào cần cảnh giác?

Dù đỏ mặt không phải dấu hiệu điển hình, nhưng trong một số trường hợp hiếm, khi huyết áp tăng rất cao, người bệnh có thể gặp các triệu chứng như đau đầu dữ dội, buồn nôn, khó thở hoặc nhìn mờ. Đây là tình trạng nguy hiểm cần được xử lý y tế kịp thời, theo cẩm nang y khoa MSD.

Tiến sĩ Nieca Goldberg, bác sĩ tim mạch tại NYU Langone Health (trung tâm y khoa thuộc Đại học New York, Mỹ), nhấn mạnh: Bạn không thể dựa vào cảm giác hay biểu hiện bên ngoài để biết mình có bị tăng huyết áp hay không. Cách duy nhất là đo huyết áp.

Đừng chủ quan với dấu hiệu nhỏ

Các chuyên gia lưu ý, nếu tình trạng đỏ mặt xảy ra thường xuyên, kéo dài hoặc đi kèm các biểu hiện như tim đập nhanh, chóng mặt, đổ mồ hôi nhiều, bạn nên đi kiểm tra sức khỏe. Đây có thể là dấu hiệu của các vấn đề khác như rối loạn nội tiết, bệnh da liễu hoặc bệnh tim mạch.

Các chuyên gia cho biết nếu đỏ mặt kéo dài hoặc kèm triệu chứng bất thường, bạn nên đi kiểm tra sức khỏe, theo Cleveland Clinic. Trong khi đó, Hiệp hội Tim mạch Mỹ nhấn mạnh tăng huyết áp thường không có dấu hiệu rõ ràng, vì vậy việc đo huyết áp định kỳ là cách tốt nhất để phát hiện bệnh sớm và phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Tin liên quan

Ăn sáng thế nào để kiểm soát huyết áp và đường huyết?

Ăn sáng thế nào để kiểm soát huyết áp và đường huyết?

Ăn sáng không chỉ cung cấp năng lượng mà còn đóng vai trò thiết yếu trong kiểm soát huyết áp và đường huyết, đặc biệt với người có nguy cơ cao huyết áp hoặc tiểu đường loại 2.

