Sức khỏe

Đo huyết áp đúng cách: Cần làm gì trước, trong và sau khi đo?

Nguyễn Vy
29/03/2026 09:46 GMT+7

Đo huyết áp là việc đơn giản nhưng nếu làm sai cách, kết quả có thể lệch đáng kể, thậm chí dẫn đến chẩn đoán sai.

Theo Trường Y Harvard (Mỹ), chỉ lỗi nhỏ khi đo cũng có thể khiến chỉ số huyết áp sai lệch tới 10%. Vì vậy, việc chuẩn bị và thực hiện đúng quy trình là rất quan trọng.

Trước khi đo: Chuẩn bị đúng để có kết quả chính xác

Trước khi đo, bạn cần tránh một số yếu tố có thể làm tăng huyết áp tạm thời. Không nên uống cà phê, hút thuốc, uống rượu hoặc vận động mạnh trong vòng 30 phút trước khi đo, theo Mayo Clinic.

Ngoài ra, hãy: 

  • Đi vệ sinh trước khi đo (bàng quang đầy có thể làm tăng huyết áp nhẹ).
  • Ngồi nghỉ ít nhất 5 phút trong trạng thái thư giãn. 
  • Ngồi thẳng lưng, chân đặt trên sàn, không bắt chéo chân.

Bác sĩ Howard E. LeWine, chuyên gia nội khoa (Mỹ), cho biết việc nghỉ ngơi trước khi đo là cần thiết để huyết áp trở về mức ổn định.

Đo huyết áp là việc đơn giản nhưng nếu làm sai cách, kết quả có thể lệch đáng kể

Trong khi đo: Tư thế và thao tác quyết định độ chính xác

Khi đo, tư thế cơ thể đóng vai trò rất quan trọng. Bạn nên đặt tay ngang mức tim, thả lỏng và tựa trên bàn, theo Cleveland Clinic (Mỹ).

Một số lưu ý quan trọng:

  • Quấn vòng bít trên da trần, không đo qua áo.
  • Không nói chuyện hoặc cử động khi đang đo.
  • Ngồi yên, giữ nhịp thở bình thường.

Ngoài ra, các chuyên gia khuyến nghị nên đo huyết áp ít nhất 2 lần, cách nhau 1 - 3 phút để đảm bảo độ chính xác.

Sau khi đo: Đừng bỏ qua bước này

Sau khi đo, nhiều người chỉ xem kết quả rồi bỏ qua. Tuy nhiên, việc ghi lại kết quả và theo dõi mới là yếu tố quan trọng để đánh giá huyết áp, theo Mayo Clinic.

Bạn nên:

  • Ghi lại các chỉ số đo được.
  • Đo vào cùng thời điểm mỗi ngày để so sánh chính xác hơn.
  • Không quá lo lắng nếu một lần đo cao bất thường, vì huyết áp có thể thay đổi theo thời điểm trong ngày.
  • Nếu huyết áp thường xuyên cao, cần trao đổi với bác sĩ để được đánh giá đầy đủ.

Đo đúng để bảo vệ tim mạch

Huyết áp là chỉ số quan trọng phản ánh sức khỏe tim mạch, nhưng chỉ có ý nghĩa khi được đo đúng cách. Từ việc chuẩn bị trước, giữ tư thế đúng trong lúc đo đến theo dõi sau đó, tất cả đều góp phần giúp bạn có kết quả chính xác và bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

Ăn 1 - 2 tép tỏi mỗi ngày: Huyết áp, mỡ máu thay đổi thế nào?

Tỏi - gia vị quen thuộc, từ lâu dùng trong y học cổ truyền. Ngày nay, nhiều người thường ăn 1 - 2 tép tỏi sống mỗi ngày như một liệu pháp tự nhiên hỗ trợ sức khỏe.

