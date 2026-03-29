Ngày mới với tin tức sức khỏe: Lợi ích của uống cà phê và tập thể dục

Uống cà phê buổi sáng có làm tăng hormone căng thẳng?

Cà phê là thói quen buổi sáng của nhiều người, nhưng uống ngay sau khi thức dậy có thể không phải lựa chọn tối ưu. Theo các chuyên gia, thời điểm này cơ thể đang có mức hormone cortisol cao tự nhiên - hormone giúp tỉnh táo.

Việc uống cà phê ngay lúc thức dậy có thể khiến cortisol tăng thêm, từ đó ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và chuyển hóa.

Các chuyên gia khuyến nghị nên đợi khoảng 60 - 90 phút sau khi thức dậy rồi mới uống cà phê để tận dụng lợi ích tốt hơn, đồng thời tránh cảm giác bồn chồn, lo lắng. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 29.3.

2 điều quan trọng buổi sáng nhiều người lại bỏ qua

Những thói quen nhỏ trong vài giờ đầu ngày có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, nhưng lại thường bị bỏ qua.

Thứ nhất là uống nước sau khi thức dậy. Sau một đêm dài, cơ thể rơi vào trạng thái thiếu nước nhẹ. Một ly nước giúp hỗ trợ quá trình lọc máu, cải thiện tiêu hóa và giảm gánh nặng cho thận.

Thứ hai là tiếp xúc ánh sáng tự nhiên và vận động nhẹ. Ánh nắng buổi sáng giúp điều hòa nhịp sinh học và hỗ trợ cơ thể kiểm soát hormone tốt hơn, trong đó có cortisol. Kết hợp vận động nhẹ còn giúp tăng tuần hoàn và cải thiện năng lượng cho cả ngày. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 29.3.

Tập thể dục có thể khiến cơ thể “chống bệnh” ngay lập tức

Một phát hiện đáng chú ý là tập thể dục có thể tạo ra những thay đổi rất nhanh trong cơ thể, đặc biệt là trong máu. Khi vận động, các tế bào miễn dịch được kích hoạt và lưu thông mạnh hơn, giúp cơ thể tăng khả năng chống lại bệnh tật.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tập luyện thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như ung thư và tiểu đường nhờ cải thiện chuyển hóa và giảm viêm.

Đặc biệt, những người tập thể dục trung bình đến mạnh mẽ có "dấu ấn protein" mang nguy cơ mắc tiểu đường giảm đến 34% và nguy cơ ung thư giảm 13%. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 29.3.

Bắt đầu ngày mới đúng cách

Từ việc uống cà phê đúng thời điểm, duy trì thói quen buổi sáng lành mạnh đến tập thể dục đều đặn, tất cả đều cho thấy một điều: Sức khỏe được xây dựng từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày.

Chỉ cần điều chỉnh vài thói quen đơn giản, bạn đã có thể cải thiện năng lượng, giảm căng thẳng và bảo vệ cơ thể tốt hơn về lâu dài.