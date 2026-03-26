Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thanh lọc, cảnh báo đường huyết, dinh dưỡng từ trứng

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc có thể xem các bài viết hấp dẫn trên Thanh Niên như: Thanh lọc cơ thể, không cần nhịn ăn cực đoan; Đường huyết cao âm thầm tàn phá mạch máu; Trứng vịt, trứng gà và trứng cút, loại nào bổ dưỡng hơn?...

Nhiều người tin rằng nhịn ăn hoặc detox khắt khe có thể giúp “làm sạch” cơ thể. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết cơ thể đã có cơ chế thải độc tự nhiên thông qua gan, thận và hệ tiêu hóa. Việc nhịn ăn kéo dài không những không cần thiết mà còn có thể gây hại.

Thay vì áp dụng chế độ cực đoan, các chuyên gia khuyến nghị duy trì chế độ ăn cân bằng, uống đủ nước và bổ sung rau xanh, trái cây. Đây mới là cách hỗ trợ cơ thể “thanh lọc” an toàn và bền vững. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 26.3.

Đường huyết cao âm thầm tàn phá mạch máu

Một thông tin đáng chú ý khác là tác động của đường huyết cao đối với sức khỏe tim mạch. Khi lượng đường trong máu tăng kéo dài, lớp nội mạc mạch máu bị tổn thương, khiến động mạch xơ cứng và cản trở lưu thông máu. Điều này làm tăng nguy cơ bệnh tim và đột quỵ.

Người có cân nặng bình thường vẫn bị kháng insulin, đặc biệt là khi mỡ tích tụ quanh các cơ quan như gan và tuyến tụy Ảnh: AI

Các chuyên gia cảnh báo, tình trạng này diễn ra âm thầm trong thời gian dài nên nhiều người không nhận ra cho đến khi biến chứng xuất hiện. Vì vậy, việc kiểm soát đường huyết thông qua chế độ ăn và lối sống là rất quan trọng. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 26.3.

Trứng vịt, trứng gà và trứng cút: loại nào bổ dưỡng hơn?

Cũng liên quan đến dinh dưỡng, câu hỏi “trứng gà, trứng vịt hay trứng cút loại nào bổ hơn” nhận được nhiều quan tâm. Theo các chuyên gia, cả ba loại trứng đều giàu protein, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Một quả trứng cung cấp lượng protein đáng kể nhưng lại rất ít carbohydrate, nên không làm tăng đường huyết đột ngột sau ăn. Ngoài ra, trứng còn chứa nhiều vitamin và chất béo tốt, giúp duy trì năng lượng ổn định suốt ngày dài.

Trứng vịt, trứng gà và trứng cút là những loại trứng phổ biến ẢNH: AI

Dù có sự khác biệt nhỏ về thành phần dinh dưỡng, nhìn chung các loại trứng có thể thay thế cho nhau trong chế độ ăn hằng ngày mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá trị dinh dưỡng. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe bằng lựa chọn đúng

Từ những thông tin trên có thể thấy, sức khỏe không đến từ những phương pháp cực đoan mà nằm ở các thói quen đơn giản nhưng bền vững: ăn uống cân bằng, kiểm soát đường huyết và lựa chọn thực phẩm phù hợp.

Một bữa sáng lành mạnh với trứng, kết hợp rau xanh và lối sống khoa học có thể là cách khởi đầu ngày mới hiệu quả để bảo vệ sức khỏe lâu dài.