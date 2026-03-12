Ngày mới với tin tức sức khỏe: Đi bộ, bộ phận nào hưởng lợi sớm nhất?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Bác sĩ nói gì về lo ngại ‘y khoa hóa’ cảm xúc?; Uống bao nhiêu nước là đủ để bảo vệ thận?; 4 sai lầm sau khi tập gym có thể tăng rủi ro đột quỵ...

4 bộ phận thay đổi rõ rệt khi đi bộ 30 phút/ngày

Khi đi bộ thường xuyên, cơ thể sẽ bắt đầu xuất hiện sự thay đổi. Một số diễn ra bên trong nên khó nhận ra ngay lập tức. Tuy nhiên, nhiều sự thay đổi có thể cảm nhận rõ chỉ sau vài tuần duy trì đi bộ.

Nếu đi bộ đều đặn 30 phút/ngày, một số bộ phận của cơ thể sau đây sẽ bắt đầu thay đổi theo hướng tích cực.

Tim, mạch máu. Một trong những cơ quan hưởng lợi sớm nhất từ thói quen đi bộ là tim. Đi bộ nhanh được xếp vào nhóm vận động aerobic, tức là dạng vận động giúp tăng nhịp tim và cải thiện khả năng sử dụng ô xy của cơ thể.

Đi bộ đều đặn là phương pháp giúp kiểm soát cân nặng rất tốt ẢNH: AI

Khi đi bộ, tim phải bơm máu nhanh hơn để đưa ô xy và dưỡng chất đến cơ bắp. Quá trình này lặp lại thường xuyên giúp cơ tim khỏe hơn, khả năng bơm máu cũng hiệu quả hơn.

Bắp chân và khớp. Đi bộ chủ yếu tác động đến các cơ ở nửa dưới cơ thể, chẳng hạn cơ mông, đùi mông và bắp chân. Khi bước đi, các cơ này liên tục co giãn để tạo lực đẩy cho cơ thể

Nhờ sự vận động lặp lại mỗi ngày, các cơ dần tăng sức bền và săn chắc hơn. So với các môn thể thao cường độ cao, đi bộ tạo áp lực vừa phải lên cơ và khớp nên phù hợp với nhiều độ tuổi, kể cả người lớn tuổi hoặc người ít vận động. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 12.3.

Uống bao nhiêu nước là đủ để bảo vệ thận?

Uống đủ nước mỗi ngày là một phần quan trọng của sức khỏe thận. Tuy nhiên, biết rõ lượng nước thực sự cần thiết cho thận là vô cùng quan trọng để tránh tình trạng thừa nước gây hại cho sức khỏe.

Sau đây, bác sĩ Udit Gupta, chuyên gia tư vấn thận học tại Bệnh viện đa khoa ISIC (Ấn Độ), giải mã những lầm tưởng phổ biến về việc uống nước.

Uống đủ nước mỗi ngày là một phần quan trọng của sức khỏe thận Ảnh: AI

Mọi người cần chính xác 8 ly nước mỗi ngày. Quy tắc này không áp dụng cho tất cả mọi người. Nhu cầu về nước thực tế khác nhau tùy vào cân nặng, khí hậu, mức độ hoạt động và tình trạng sức khỏe. Bác sĩ Gupta giải thích: Riêng đối với sức khỏe thận, điều quan trọng nhất là cấp nước nhất quán để hỗ trợ lượng nước tiểu bình thường - khoảng 1,5 đến 2 lít mỗi ngày ở người lớn.

Càng nhiều nước càng tốt cho thận. Nhiều người cho rằng uống càng nhiều nước càng giúp thận lọc sạch độc tố. Tuy nhiên, thừa nước có thể gây hại. Bác sĩ Gupta cảnh báo: Thừa nước có thể làm loãng nồng độ natri trong máu, gây hạ natri máu - vốn rất nguy hiểm.

Nước tiểu trong suốt nghĩa là uống đủ nước. Màu nước tiểu không nhất thiết phải trong suốt. Theo bác sĩ chuyên khoa thận, nước tiểu không màu đôi khi là dấu hiệu của thừa nước. Thay vào đó, nước tiểu màu vàng nhạt mới là biểu hiện của cấp nước đầy đủ. Nước tiểu màu vàng đậm hoặc màu hổ phách nghĩa là cơ thể đang mất nước và cần tăng lượng chất lỏng. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 12.3.

4 sai lầm sau khi tập gym có thể tăng rủi ro đột quỵ

Ngay sau buổi tập, một số hành động tưởng chừng vô hại nhưng lại làm tăng áp lực lên cơ thể. Các nghiên cứu cho thấy nguy cơ xảy ra biến cố tim mạch có thể tăng nhẹ trong hoặc ngay sau đợt vận động cường độ cao.

Dưới đây là những việc mà mọi người cần hạn chế thực hiện sau khi hoàn tất buổi tập gym.

Ngồi xuống ngay lập tức. Sau khi tập luyện, máu vẫn lưu thông nhanh trong cơ thể, nhịp tim dồn dập và các mạch trong cơ bắp giãn ra. Lúc này, nếu dừng vận động đột ngột rồi ngồi ngay, máu có thể dồn xuống phần dưới cơ thể, làm giảm lượng máu trở về tim và não. Hệ quả có thể gây choáng váng, hoa mắt hoặc mất thăng bằng.

Sau khi tập gym, người tập không nên ngồi xuống ngay lập tức vì có thể gây áp lực lên tim và mạch máu ẢNH: AI

Trong những trường hợp hiếm gặp, sự thay đổi đột ngột huyết áp và lưu lượng máu lên não có thể làm tăng nguy cơ xảy ra đột quỵ, đặc biệt ở những người có sẵn bệnh tim mạch hoặc huyết áp cao.

Vì vậy, thay vì dừng tập đột ngột, các chuyên gia thường khuyến nghị hãy dành khoảng 5-10 phút cuối buổi tập cho các hoạt động nhẹ như đi bộ chậm hoặc giãn cơ.

Không bù nước. Trong quá trình tập luyện, cơ thể mất một lượng nước đáng kể qua mồ hôi. Nếu không bổ sung nước sau buổi tập, cơ thể có thể rơi vào tình trạng mất nước.

Mất nước không chỉ khiến chúng ta mệt mỏi mà còn ảnh hưởng đến tuần hoàn máu. Khi cơ thể thiếu nước, máu có xu hướng trở nên đặc hơn. Nghiên cứu được công bố trên chuyên san Stroke cho thấy mất nước làm tăng độ nhớt của máu, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Đây là yếu tố quan trọng dẫn đến đột quỵ. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!