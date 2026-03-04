Ngày mới với tin tức sức khỏe: Nguyên nhân gây men gan cao ở người trẻ

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: 18 tuổi mắc sùi mào gà: Giáo dục giới tính thế nào cho 'trúng'?; Lợi ích dinh dưỡng của giá đỗ; Đi bộ thế nào giúp bệnh nhân ung thư kéo dài tuổi thọ?...

Người trẻ có men gan cao: Vì sao không được chủ quan?

Ở tuổi 30, nhiều người vẫn nghĩ mình còn trẻ và khỏe. Nhưng trên thực tế, không ít người khi đi khám sức khỏe định kỳ lại phát hiện men gan cao.

Men gan cao không phải là một bệnh riêng biệt mà là dấu hiệu cho thấy tế bào gan đang bị tổn thương hoặc viêm. Tình trạng này ngày càng phổ biến ở nhóm người trẻ tuổi, đặc biệt với lối sống hiện đại nhiều áp lực, ít vận động, ăn uống dư thừa calo và uống rượu bia thường xuyên.

Chế độ ăn nhiều đường bột, chất béo có hại sẽ làm tăng tích tụ mỡ trong tế bào gan, dẫn đến viêm và tăng men gan ẢNH: AI

Người trẻ bị men gan cao thường là do những yếu tố sau.

Thuốc và thực phẩm chức năng. Một số loại thuốc hạ mỡ máu, thuốc chống động kinh, kháng sinh hoặc thuốc giảm đau chứa paracetamol nếu dùng liều cao hoặc kéo dài có thể làm tăng men gan.

Ngoài ra, một số sản phẩm thảo dược, viên bổ gan, trà thải độc không phải lúc nào cũng an toàn. Không ít người trẻ thường tự ý mua và dùng nhiều loại thực phẩm chức năng cùng lúc mà không thông báo với bác sĩ.

Viêm gan virus và bệnh tiềm ẩn. Viêm gan B và C có thể tồn tại âm thầm trong nhiều năm. Ở một số người, bệnh chỉ được phát hiện khi xét nghiệm máu cho thấy men gan tăng. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 4.3.

Giá đỗ: Lợi ích dinh dưỡng, những ai cần lưu ý khi ăn?

Từ lâu, giá đỗ được biết đến là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Việc sử dụng giá đỗ đúng cách sẽ giúp cơ thể tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng.

Tăng hấp thu sắt nhờ quá trình nảy mầm. Khi hạt đậu xanh bắt đầu nảy mầm sẽ kích hoạt enzym phytase. Enzym này phân giải axit phytic, yếu tố chính cản trở hấp thu sắt. Cụ thể, quá trình nảy mầm giúp tăng khả năng hấp thu sắt của đậu xanh thêm khoảng 30-50%.

Giá rất tốt cho sức khỏe nhưng phải dùng đúng cách Ảnh: AI

Ngoài ra, quá trình đậu xanh nảy mầm còn làm tăng mạnh hàm lượng vitamin C. Lượng vitamin C trong giá đỗ cao gấp 3 lần so với hạt đậu khô.

Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong việc hấp thu sắt có nguồn gốc thực vật. Vì vậy, giá đỗ cung cấp đồng thời sắt và yếu tố hỗ trợ hấp thu sắt, góp phần cải thiện sức khỏe máu.

Tác động tích cực lên mỡ máu và thành mạch. Bệnh tim mạch thường xuất hiện sớm và đi kèm rối loạn mỡ máu. Tình trạng này biểu hiện qua triglyceride cao và cholesterol tốt HDL thấp. Chất xơ trong giá đỗ liên kết với axit mật trong ruột. Gan sau đó sử dụng thêm cholesterol xấu LDL trong máu để tạo mật mới. Quá trình này giúp giảm nồng độ LDL lưu hành trong máu.

Đậu xanh còn chứa isoflavone và vitexin, 2 chất chống oxy hóa tự nhiên. Nghiên cứu đăng trên Journal of Postgraduate Medicine, Education and Research cho thấy các chất này ngăn chặn quá trình oxy hóa LDL. LDL bị oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong hình thành mảng bám ở động mạch vành. Nhờ đó, giá đỗ góp phần bảo vệ thành mạch và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 4.3.

Đi bộ thế nào giúp bệnh nhân ung thư kéo dài tuổi thọ?

Ung thư là nguyên nhân gây tử vong cao thứ 2 trên toàn cầu, chỉ đứng sau các bệnh tim mạch.

Lắng nghe cơ thể, duy trì chế độ ăn lành mạnh và biến vận động thành niềm vui sẽ giúp bệnh nhân ung thư cải thiện chất lượng sống Ảnh minh họa: AI

Các nhà khoa học tại Hiệp hội Ung thư Mỹ, Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, Trường Y Harvard, Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Viện Ung thư Dana-Farber (Mỹ) phối hợp với Hội đồng Ung thư Victoria, Trường Y tế Cộng đồng và Toàn cầu Melbourne, Đại học Melbourne (Úc) và Đại học Bremen (Đức), đã tổng hợp dữ liệu từ 6 nghiên cứu sức khỏe dài hạn lớn của Mỹ, bao gồm 17.141 người tham gia là bệnh nhân mắc 1 trong 7 loại ung thư: Bàng quang, nội mạc tử cung, thận, phổi, khoang miệng, buồng trứng và trực tràng.

Những người tham gia hoàn thành khảo sát về hoạt động thể chất cả trước và sau khi phát bệnh (trung bình 2,8 năm sau khi phát hiện bệnh). Hoạt động được phân loại theo cường độ như đi bộ nhanh, chạy, bơi hoặc đạp xe.

Các tác giả đã phát hiện tập thể dục đều đặn có thể giúp cứu sống bệnh nhân mắc các loại ung thư kể trên.

Ung thư phổi: Nếu tập đạt mức khuyến nghị 150 - 300 phút một tuần (tức ít nhất 22 phút mỗi ngày) giúp giảm đến 62% nguy cơ tử vong.

Ung thư khoang miệng: Lợi ích cao nhất khi tập luyện gấp đôi mức khuyến nghị, với tỷ lệ giảm nguy cơ lên đến 61%.

Ung thư nội mạc tử cung: Khi đạt mức khuyến nghị 150 - 300 phút một tuần, nguy cơ tử vong giảm 60%. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!