Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thói quen sau đây có thể dẫn đến suy thận

Không bỏ thói quen tưởng vô hại này, suy thận hồi nào không hay

Nhiều người có thói quen nín tiểu và nghĩ rằng vô hại. Tuy nhiên, phớt lờ các tín hiệu của cơ thể có thể dẫn đến những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng như suy thận.

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng đi vệ sinh đúng lúc là rất cần để giữ cho thận và bàng quang khỏe mạnh. Sau đây là lý do tại sao nín tiểu thường xuyên khiến thận gặp nguy hiểm.

Nín tiểu thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận Ảnh minh họa: AI

Thường xuyên nín tiểu có thể gây hại cho thận. Tiến sĩ P Vamsi Krishna, Trưởng khoa Thận tiết niệu tại Bệnh viện CARE (Ấn Độ), giải thích rằng nín tiểu thường xuyên có thể gây trào ngược bàng quang niệu quản khiến nước tiểu chảy ngược về thận, có thể làm tổn thương hoặc nhiễm trùng thận. Nó cũng có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận.

Các chuyên gia tại Bệnh viện Apollo (Ấn Độ), cũng cảnh báo nín tiểu thường xuyên có thể gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe, đặc biệt là đối với thận và hệ tiết niệu. Thói quen này có thể làm tăng áp lực bên trong bàng quang, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và thận cũng như tổn thương đường tiết niệu hoặc thận.

Mỗi ngày 1 viên dầu cá omega-3: Điều gì xảy ra nếu đang uống thuốc huyết áp?

Dầu cá omega-3 là thực phẩm bổ sung phổ biến để hỗ trợ sức khỏe tim mạch và có khả năng làm giảm huyết áp. Tuy nhiên, điều gì xảy ra nếu dùng dầu cá với thuốc điều trị huyết áp?

Tiến sĩ dược Ayesha Gulzar và Patricia Mikula, 2 dược sĩ đang làm việc tại Mỹ, khuyến cáo sự kết hợp giữa dầu cá omega-3 và thuốc huyết áp có thể tạo ra những tác động cần lưu ý.

Dầu cá có thể kết hợp an toàn với hầu hết thuốc huyết áp, nhưng cần có sự giám sát y tế Ảnh: AI

Axit béo omega-3 trong dầu cá và thuốc huyết áp có cơ chế tác dụng tương tự nhau. Khi dùng chung, chúng có thể tạo nên hiệu ứng hiệp đồng, dẫn đến giảm huyết áp nhiều hơn.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), axit béo omega-3 có thể giúp giảm huyết áp cao. Nghiên cứu cho thấy liều lượng từ 2 - 3 g axit béo omega-3 có thể làm giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương.

Mặc dù sự kết hợp dầu cá và thuốc huyết áp đôi khi có lợi, nhưng nếu dùng liều cao (cả thuốc hoặc dầu cá), huyết áp có thể bị giảm quá mức, dẫn đến tình trạng hạ huyết áp, gây ra các tác dụng phụ như chóng mặt và ngất xỉu.

Người bị tiểu đường cần lưu ý gì khi uống sữa đậu nành?

Sữa đậu nành có chỉ số đường huyết thấp. Protein trong đậu làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu tinh bột, nhờ đó đường huyết sau ăn không tăng đột biến. Tuy nhiên, không phải loại sữa đậu nành nào cũng mang lại lợi ích này.

Loại sữa đậu nành tốt cho người tiểu đường là loại không đường. Trên thị trường hiện nay, nhiều sản phẩm sữa đậu nành được cho thêm đường, siro hoặc hương liệu để dễ uống hơn. Với người tiểu đường, đây chính là điểm cần cảnh giác.

Sữa đậu nành có thể được uống trước bữa ăn có thể giúp làm giảm mức tăng đường huyết sau ăn ẢNH: AI

Một ly sữa đậu nành không đường chứa rất ít đường tự nhiên. Trong khi đó, loại có đường hoặc cho thêm hương liệu có thể chứa lượng đường tương đương một phần nhỏ nước ngọt.

Ngoài lượng đường, hàm lượng protein và vi chất cũng đáng lưu ý. Sữa đậu nành được xem là loại sữa thực vật có thành phần protein gần với sữa bò nhất. Một khẩu phần khoảng 200-250 ml thường cung cấp từ 7 đến 9 gram protein, giúp tạo cảm giác no và kiểm soát cảm giác thèm ăn vào trong ngày.

Nếu dùng sữa đậu nành như nguồn thay thế lâu dài cho sữa bò, người tiểu đường cũng nên chọn loại được tăng cường canxi và vitamin D để bảo vệ sức khỏe xương. Điều này là do đậu nành tự nhiên không giàu canxi.