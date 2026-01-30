Ngày mới với tin tức sức khỏe: Món cháo cải thiện mỡ máu chỉ sau 2 ngày

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Lo ngại thạch tín trong nha khoa: Cách bảo vệ bản thân khi điều trị răng; Bao nhiêu cữ cà phê mỗi ngày là 'con số vàng' cho tuổi thọ?; Cách chế biến cá khiến omega-3 'bốc hơi' nhiều nhất...

Nghiên cứu mới: Món cháo giúp cải thiện cholesterol chỉ sau 48 giờ

Cholesterol cao và hội chứng chuyển hóa là những thách thức lớn đối với sức khỏe, là thủ phạm gây ra bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường.

Tin vui là nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications đã phát hiện một biện pháp dinh dưỡng chỉ trong vòng 2 ngày có thể cải thiện lớn đối với mức cholesterol.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học Bonn (Đức), đứng đầu là Giáo sư Marie-Christine Simon, bao gồm những người tham gia ở độ tuổi trung bình gần 60, mắc hội chứng chuyển hóa (bao gồm thừa cân, huyết áp cao, đường huyết cao và mỡ máu cao).

Chế độ ăn yến mạch liều cao trong thời gian ngắn, lặp lại định kỳ, có thể là giải pháp tự nhiên giúp người béo phì ổn định mỡ máu Ảnh: AI

Nghiên cứu bao gồm 2 thử nghiệm: Ngắn hạn trong 2 ngày và dài hạn trong 6 tuần.

Thử nghiệm ngắn hạn trong 2 ngày: Những người tham gia được chia thành 2 nhóm: Một nhóm theo chế độ ăn yến mạch liều cao và nhóm đối chứng. Cả hai nhóm đều tiêu thụ ít calo và giàu chất xơ trong 2 ngày.

Trong đó, nhóm thử nghiệm chỉ ăn 300 g yến mạch mỗi ngày, chia làm 3 bữa nấu thành cháo, không nêm muối, đường hoặc chất tạo ngọt. Trái cây (chỉ bao gồm táo, lê và các loại quả mọng) và rau (chỉ bao gồm rau bina và tỏi tây). Nhóm đối chứng cũng thực hiện chế độ giảm calo tương tự nhưng không sử dụng yến mạch.

Kết quả cho thấy, mặc dù hai nhóm đều có cải thiện sức khỏe nhờ giảm calo, nhưng nhóm ăn yến mạch có sự thay đổi vượt trội.

Bao nhiêu cữ cà phê mỗi ngày là 'con số vàng' cho tuổi thọ?

Nhiều người yêu thích cà phê bởi không chỉ giúp tỉnh táo mà còn mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe.

Đáng chú ý, 2 chuyên gia dinh dưỡng, tiến sĩ Carrie Myers và tiến sĩ Sarah Pflugradt, đang làm việc tại Mỹ, cho biết thói quen uống cà phê còn giúp kéo dài tuổi thọ, đồng thời chỉ ra số tách cà phê tốt nhất bạn nên uống mỗi ngày để tối đa hóa lợi ích.

Chuyên gia Myers cho biết cà phê không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn vào buổi sáng (ngăn ngừa táo bón), mà còn chứa hơn 2.000 hoạt chất sinh học có khả năng chống oxy hóa.

Thói quen uống cà phê có thể giúp kéo dài tuổi thọ Ảnh: AI

Nhờ vậy, uống cà phê mang lại những lợi ích sau:

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim và Alzheimer.

Hỗ trợ tuyến giáp hoạt động tốt hơn.

Nâng cao tinh thần, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng hơn.

Đặc biệt, Nghiên cứu được công bố năm 2024 trên tạp chí khoa học Ageing Research Reviews, còn tổng kết những lợi ích quan trọng của cà phê và tìm ra số cữ cà phê mỗi ngày tốt nhất cho tuổi thọ.

Kết quả nghiên cứu còn tìm ra "con số vàng" 2 - 3 tách mỗi ngày là mức tốt nhất cho tuổi thọ. Mức này cũng mang lại chất lượng cuộc sống và sức khỏe ở tuổi già tốt hơn.

Cách chế biến cá khiến omega-3 'bốc hơi' nhiều nhất

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi là nguồn cung cấp omega-3 chính trong chế độ ăn. Tuy nhiên, lượng omega-3 thực tế cơ thể nhận được không chỉ phụ thuộc vào loại cá mà còn ảnh hưởng từ cách chế biến.

Chế biến ở nhiệt độ cao, thời gian nấu kéo dài, chiên bằng dầu hay luộc bằng nước đều có thể làm omega-3 bị ô xy hóa hoặc thất thoát. Để tận dụng tối đa lượng omega-3 trong cá béo, thói quen chế biến cũng cần được chú ý.

Omega-3 thuộc vào nhóm a xít béo có từ 2 liên kết đôi trở lên trong chuỗi carbon. Cấu trúc này giúp chúng có lợi cho sức khỏe nhưng cũng khiến dễ bị phá hủy khi gặp nhiệt cao và ô xy.

Chiên lâu cùng dầu mỡ sẽ làm giảm đáng kể lượng omega-3 trong cá hồi ẢNH: AI

Khi cá béo được nấu ở nhiệt độ cao, đặc biệt là trong môi trường có nhiều ô xy như chiên hoặc nướng, các loại omega-3 như EPA và DHA dễ bị ô xy hóa, tạo thành các chất không mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Ngoài ra, trong quá trình chiên, mỡ từ cá có thể hòa vào dầu chiên và bị bỏ đi nếu không ăn kèm phần dầu đó. Với các phương pháp nấu có nước như kho hay luộc, omega-3 không tan nhiều trong nước. Thế nhưng, nấu quá lâu trong nhiệt độ cao vẫn có thể làm hao hụt một phần omega-3.

Trong khi đó, chiên, đặc biệt là chiên ngập dầu, thường được xem là cách nấu gây mất omega-3 trong cá nhiều nhất. Nguyên nhân chính là nhiệt độ rất cao của dầu chiên, kết hợp với tiếp xúc liên tục với ô xy trong không khí sẽ làm tăng mạnh quá trình ô xy hóa EPA và DHA.