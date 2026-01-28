Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Mỗi ngày 1 viên dầu cá omega-3: Tác dụng bất ngờ đối với người lớn tuổi

Thiên Lan
Thiên Lan
28/01/2026 07:36 GMT+7

Dầu cá omega-3 có tác dụng bảo vệ tim mạch, giảm viêm và tăng cường trí não. Tuy nhiên, ít ai biết tác dụng bất ngờ của dưỡng chất này khi kết hợp cùng vitamin D và tập luyện thể dục.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature Aging, bổ sung dầu cá omega-3 có thể là chìa khóa giúp làm chậm quá trình lão hóa sinh học. Đặc biệt, khi kết hợp với vitamin D và tập thể dục thường xuyên, dầu cá omega-3 có thể làm chậm lão hóa ở cấp độ tế bào, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Mỗi ngày 1 viên dầu cá omega-3: Tác dụng bất ngờ đối với người lớn tuổi - Ảnh 1.

Kết hợp uống dầu cá omega-3 với bổ sung vitamin D và tập luyện sức mạnh, có thể làm chậm lão hóa

Ảnh: AI

Nghiên cứu đã phát hiện điều gì?

Nghiên cứu quốc tế do Đại học Zurich, Đại học Basel, Bệnh viện Đại học Geneva (Thụy Sĩ), phối hợp với Trường Y tế Công cộng Harvard T.H., Trường Y tế Công cộng Mailman Đại học Columbia và Đại học Tufts (Mỹ) cùng với Trường Y tế Công cộng và Y học Dự phòng Đại học Monash (Úc) và Đại học Toulouse (Pháp) thực hiện, đã theo dõi 777 người trên 70 tuổi trong vòng 3 năm, đo tuổi ở cấp độ tế bào.

Những người tham gia được chia nhóm để thử nghiệm các liệu pháp:

  • Bổ sung viên dầu cá omega-3 liều lượng 1 g hằng ngày. 
  • Bổ sung 2.000 IU vitamin D hằng ngày. 
  • Tập luyện sức mạnh (như tập tạ, hít đất, ngồi xổm) 30 phút một lần, 3 lần một tuần.

Kết quả đã phát hiện sau 3 năm, tuổi sinh học của nhóm dùng dầu cá omega-3 chỉ tăng thêm 2 năm 8 tháng. Đặc biệt, nếu kết hợp uống dầu cá với bổ sung vitamin D và tập luyện sức mạnh, quá trình lão hóa sinh học còn chậm hơn nữa. Đáng chú ý, sự kết hợp này cũng giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng, té ngã, ung thư và suy nhược sớm, theo Verywell Health.

Vì sao dầu cá omega-3 làm nên điều thần kỳ?

Một trong các tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Marie van der Merwe, từ Đại học Memphis (Mỹ), cho biết axit béo omega-3 giúp giảm viêm. Cô giải thích: Viêm đẩy nhanh tốc độ lão hóa, bằng cách giảm viêm, dầu cá omega-3 giúp chống lão hóa ở cấp độ tế bào.

Lời khuyên từ chuyên gia

Các chuyên gia cho biết: Mặc dù kết quả rất hứa hẹn, nhưng vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu trước khi đưa ra khuyến nghị chung.

Người đang dùng dầu cá omega-3 đừng tự ý dùng vitamin D, mà không hỏi ý kiến của bác sĩ, bởi quá liều vitamin D có thể gây tác hại nghiêm trọng cho cơ thể.

Các chuyên gia nhấn mạnh: Trước khi bắt đầu dùng bất kỳ thực phẩm bổ sung nào, hãy hỏi ý kiến bác sĩ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
