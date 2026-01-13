Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Người sống ở đô thị cần phơi nắng bao lâu để đủ vitamin D?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
13/01/2026 00:08 GMT+7

Ánh nắng mặt trời là nguồn giúp cơ thể tổng hợp vitamin D. Đây là vi chất quan trọng giúp cơ xương và hệ miễn dịch khỏe mạnh. Lượng vitamin D tạo ra khi da tiếp xúc ánh nắng lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Với người sống ở đô thị, nơi mà nhiều nhà cao tầng, ô nhiễm không khí và thói quen sinh hoạt trong nhà, có thể khiến chúng ta ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hơn. Do đó, câu hỏi đặt ra là nên phơi nắng buổi sáng bao nhiêu phút sẽ đủ tạo vitamin D mà không làm hại da, theo chuyên trang Verywell Health (Mỹ).

Người sống ở đô thị cần phơi nắng bao lâu để đủ vitamin D ? - Ảnh 1.

Lượng vitamin D mà da tạo ra khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời phụ thuộc vào nhiều yếu tố

ẢNH: AI

Câu trả lời không đơn giản là một con số cố định. Lượng vitamin D mà da tạo ra khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời phụ thuộc vào cường độ tia cực tím có bước sóng ngắn (UVB), thời điểm trong ngày, mùa, màu da và mức độ che chắn của môi trường xung quanh.

Theo cơ chế sinh học, vitamin D được tổng hợp khi da tiếp xúc với tia UVB. Tiền chất 7-dehydrocholesterol trong da sẽ chuyển thành vitamin D3. Quá trình này phụ thuộc trực tiếp vào lượng UVB đến được bề mặt da.

Khi mặt trời ở thấp, chẳng hạn sáng sớm hoặc chiều muộn, phần lớn UVB bị hấp thu hoặc tán xạ trong khí quyển, khiến khả năng tổng hợp vitamin D giảm rõ rệt. Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cũng khẳng định ánh nắng qua cửa kính không tạo vitamin D, do phần lớn tia UVB không xuyên qua kính.

Để tránh cường độ ánh nắng mạnh làm hại da, nhiều người chọn phơi nắng rất sớm.

Buổi sáng 6-8 giờ, phơi nắng khoảng 15 phút

Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy khi chỉ số UV (UVI) thấp dưới khoảng 3, khả năng tổng hợp vitamin D qua da giảm đáng kể. Tình trạng này càng rõ ở những khu vực nhiều mây hoặc ô nhiễm không khí, do lượng tia UVB tới bề mặt da bị suy giảm.

Thay vì đếm phút một cách cứng nhắc, các chuyên gia khuyến nghị dựa vào chỉ số UV. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo rằng khi chỉ số UV từ 3 trở lên, cần áp dụng các biện pháp bảo vệ da như đội nón, mặc áo dài tay, tìm bóng râm hoặc dùng kem chống nắng.

Với người sống ở đô thị, trong điều kiện chỉ số UV khoảng 1-2, thường vào buổi sáng 6-8 giờ, thì nên phơi nắng khoảng 15 phút. Trong điều kiện này, phơi nắng trong thời gian ngắn có thể có lợi cho nhịp sinh học nhưng không nên kỳ vọng tạo đủ vitamin D. Mọi người có thể nạp vitamin D thêm qua thực phẩm hay viên bổ sung.

Khi ánh nắng gắt, các chuyên gia cảnh báo không nên cố tình phơi nắng mà không bảo vệ để lấy vitamin D. Điều này có thể làm tăng nguy cơ tổn thương da và ung thư da, theo Verywell Health.

