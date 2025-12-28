Ngày mới với tin tức sức khỏe: Những dấu hiệu cho thấy gan làm việc quá sức

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Những thực phẩm giúp thận phục hồi; 3 thói quen buổi sáng làm tăng nguy cơ đột quỵ ở người huyết áp cao; Người có cholesterol cao nên ăn sáng vào thời điểm nào?...

3 biểu hiện gan đang quá tải mà nhiều người dễ bỏ qua

Khi bị quá tải do tác động tiêu cực từ mỡ thừa, độc tố, rượu bia hoặc chế độ ăn không lành mạnh, chức năng gan sẽ dần suy giảm. Các tổn thương trên gan có thể diễn tiến âm thầm mà nhiều người không nhận ra.

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất cơ thể. Khi gan bị tổn thương, cơ thể sẽ gửi tín hiệu cảnh báo. Thế nhưng, không ít tín hiệu bị hiểu nhầm hoặc bỏ qua.

Buồn nôn sau ăn, đặc biệt sau các bữa ăn nhiều chất béo, có thể là dấu hiệu cảnh báo gan có vấn đề Ảnh: AI

Nhận diện sớm các dấu hiệu gan đang bị quá tải sẽ giúp người mắc can thiệp sớm, điều chỉnh lối sống và tránh được những hệ quả nặng như xơ gan, viêm gan mạn tính, thậm chí suy gan. Những dấu hiệu mà mọi người dễ bỏ qua gồm:

Vấn đề tiêu hóa. Gan tạo dịch mật, một thành phần quan trọng giúp phân giải chất béo và hỗ trợ tiêu hóa. Khi gan bị quá tải, dịch mật tiết ra có thể giảm, gây các triệu chứng tiêu hóa ở vùng bụng trên bên phải.

Người bệnh có thể gặp các vấn đề như buồn nôn sau ăn, đặc biệt sau các bữa ăn nhiều chất béo. Họ cũng bị cảm giác chướng và đầy bụng, đau âm ỉ vùng trên bên phải ổ bụng.

Dấu hiệu này thường bị nhầm với các vấn đề dạ dày hay ruột. Tuy nhiên, khi rối loạn tiêu hóa đi kèm với các dấu hiệu khác như mệt mỏi, vàng da hoặc thay đổi màu sắc nước tiểu thì rất có khả năng do gan có vấn đề. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 28.12.

Thận yếu: Những thực phẩm nào giúp phục hồi?

Người bệnh thận có thể cần tuân theo một chế độ ăn đặc biệt để giúp bảo vệ thận khỏi những tổn thương thêm nữa.

Sau đây, các chuyên gia tại trang tin sức khỏe uy tín của Mỹ Healthline chia sẻ những loại thực phẩm tốt nhất cho người bệnh thận.

Người bệnh thận cần hạn chế natri, kali, phốt pho Ảnh: AI

Người bệnh thận cần hạn chế natri (2 mg/ngày), kali (2.000 mg/ngày), phốt pho (800 mg/ngày) và protein (0,6 g cho 1 kg cân nặng, ví dụ: 300 g cho người nặng 50 kg), tùy vào giai đoạn bệnh.

Vì bệnh thận có liên quan chặt chẽ đến bệnh tim, tốt nhất nên kết hợp với chế độ ăn tốt cho tim mạch - với nhiều thực vật và ít chất béo bão hòa.

Sau đây là các thực phẩm có thể cải thiện sức khỏe thận hoặc ngăn ngừa bệnh trở nặng.

Súp lơ trắng: Cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin K, folate và chất xơ. Nó cũng chứa các chất chống oxy hóa và các hợp chất chống viêm.

Nửa chén khoảng 62 g súp lơ luộc chứa 9,3 mg natri; 88 mg kali; 20 mg phốt pho và 1 g protein.

Nho đỏ: Đây là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa flavonoid, có thể giúp giảm viêm và bảo vệ chống lại bệnh tim, tiểu đường và các vấn đề sức khỏe khác.

Nửa chén (75 g) nho đỏ chứa: 1,5 mg natri; 144 mg kali; 15 mg phốt pho và 0,5 g protein.

Lòng trắng trứng: Cung cấp nguồn protein chất lượng cao, tốt cho thận và ít phốt pho.

Lòng trắng trứng sẽ tốt hơn trứng nguyên quả đối với người bệnh thận, vì lòng đỏ chứa nhiều phốt pho. 2 lòng trắng trứng gà (66 g) chứa 110 mg natri; 108 mg kali; 10 mg phốt pho và 7 g protein. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 28.12.

3 thói quen buổi sáng làm tăng nguy cơ đột quỵ ở người huyết áp cao

Buổi sáng, sau khi thức dậy là lúc huyết áp có xu hướng tăng cao một cách tự nhiên. Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu huyết áp buổi sáng tăng quá cao, nguy cơ đột quỵ sẽ tăng lên rõ rệt.

Điều đáng nói là một số thói quen rất phổ biến vào buổi sáng lại vô tình làm huyết áp tăng vọt.

Mì gói, bánh mì kẹp thịt nguội, thực phẩm chế biến sẵn và nước chấm đều là những món có hàm lượng muối cao ẢNH: AI

Dưới đây là những thói quen vào buổi sáng thường bị xem nhẹ nhưng lại âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ ở người có huyết áp cao.

Quên hoặc uống thuốc trễ. Với nhiều người bị huyết áp cao, thuốc không chỉ giúp hạ huyết áp mà còn có vai trò giữ ổn định huyết áp buổi sáng. Khi quên uống thuốc hoặc uống trễ giờ, tác dụng bảo vệ này bị gián đoạn, khiến huyết áp dễ tăng mạnh đúng vào thời điểm cơ thể có xu hướng tăng huyết áp.

Một số bằng chứng khoa học cho thấy hiện tượng tăng huyết áp buổi sáng có liên quan chặt chẽ đến nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đột quỵ xuất huyết. Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) nhấn mạnh thuốc rất quan trọng để giảm biến cố tim mạch ở người huyết áp cao.

Ăn sáng quá mặn. Natri trong muối khiến cơ thể giữ nước, làm tăng thể tích tuần hoàn và đẩy huyết áp lên cao. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo người huyết áp cao cần hạn chế muối để giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch.

Vấn đề là nhiều món ăn sáng quen thuộc lại chứa muối ẩn. Những món này là mì gói, bánh mì kẹp thịt nguội, phô mai mặn, chà bông, thực phẩm chế biến sẵn hoặc nước chấm. Dù không cảm thấy quá mặn miệng nhưng lượng natri nạp vào từ những món này vẫn có thể vượt khuyến nghị chỉ trong một bữa sáng. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!