Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Vòng tránh thai 'đi lạc' vào bàng quang nhiều năm

Gia Bách
Gia Bách
21/01/2026 15:44 GMT+7

Một phụ nữ 45 tuổi nhập viện trong tình trạng tiểu gắt, tiểu ra máu kéo dài. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' vào bàng quang.

Ngày 21.1, tin từ Bệnh viện đa khoa Cà Mau cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật can thiệp thành công cho bệnh nhân V.T.Đ (45 tuổi, ở xã Phong Hiệp) bị vòng tránh thai "đi lạc" vào bàng quang.

Trước đó, bệnh nhân Đ. nhập viện với các biểu hiện rối loạn tiểu tiện rõ rệt. Theo bệnh sử, tình trạng tiểu gắt, tiểu nhiều lần và tiểu ra máu đã xuất hiện trong thời gian dài. Bệnh nhân từng đi khám tại nhiều cơ sở y tế khác nhau và thường được chẩn đoán viêm bàng quang hoặc nhiễm trùng đường tiểu, điều trị nhiều đợt nhưng không dứt điểm.

Vòng tránh thai được đặt cách đây 22 năm đã 'đi" lạc vào bàng quang - Ảnh 1.

Dị vật được cho là vòng tránh thai đặt cách đây 22 năm đã "đi lạc" vào bàng quang của bệnh nhân V.T.Đ

ẢNH: BVCC

Qua thăm khám, siêu âm và chụp X-quang cho thấy một vòng tránh thai nằm trong bàng quang, bề mặt có nhiều sỏi bám. Đây được xác định là nguyên nhân trực tiếp gây kích thích và xuất huyết đường tiểu, khiến các triệu chứng tái diễn kéo dài.

Khai thác tiền căn, bệnh nhân cho biết đã đặt vòng tránh thai khoảng 22 năm trước. Chị từng đi kiểm tra và có lần lấy vòng nhưng không tìm thấy, được cho là vòng đã tự thoát ra ngoài. Cách đây khoảng 4 - 5 năm, bệnh nhân có triệu chứng tình trạng tiểu gắt, tiểu nhiều lần và tiểu ra máu, tuy có đi nhiều cơ sở y tế kiểm tra nhưng không phát hiện.

Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy vòng tránh thai cùng toàn bộ sỏi bám trong bàng quang. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau can thiệp, các triệu chứng tiểu gắt và tiểu ra máu chấm dứt, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện vào sáng 21.1.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Quách Hữu Lợi, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Cà Mau, cho biết trường hợp vòng tránh thai di chuyển vào bàng quang và tồn tại trong thời gian dài là tình huống hiếm gặp, dễ bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý tiết niệu thông thường nếu chỉ dựa vào triệu chứng lâm sàng. Chẩn đoán hình ảnh đầy đủ đóng vai trò then chốt trong việc phát hiện đúng nguyên nhân của bệnh.

Tin liên quan

Khi vòng tránh thai 'đi' lạc chỗ

Khi vòng tránh thai 'đi' lạc chỗ

Vòng tránh thai lạc chỗ có thể gây một số biến chứng nếu không được phát hiện, xử trí.

Khám phá thêm chủ đề

vòng tránh thai Bàng quang cà mau tiểu gắt tiểu ra máu nhiễm trùng đường tiểu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận