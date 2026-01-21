Vòng tránh thai 'đi lạc' vào bàng quang nhiều năm

Ngày 21.1, tin từ Bệnh viện đa khoa Cà Mau cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật can thiệp thành công cho bệnh nhân V.T.Đ (45 tuổi, ở xã Phong Hiệp) bị vòng tránh thai "đi lạc" vào bàng quang.

Trước đó, bệnh nhân Đ. nhập viện với các biểu hiện rối loạn tiểu tiện rõ rệt. Theo bệnh sử, tình trạng tiểu gắt, tiểu nhiều lần và tiểu ra máu đã xuất hiện trong thời gian dài. Bệnh nhân từng đi khám tại nhiều cơ sở y tế khác nhau và thường được chẩn đoán viêm bàng quang hoặc nhiễm trùng đường tiểu, điều trị nhiều đợt nhưng không dứt điểm.

Dị vật được cho là vòng tránh thai đặt cách đây 22 năm đã "đi lạc" vào bàng quang của bệnh nhân V.T.Đ ẢNH: BVCC

Qua thăm khám, siêu âm và chụp X-quang cho thấy một vòng tránh thai nằm trong bàng quang, bề mặt có nhiều sỏi bám. Đây được xác định là nguyên nhân trực tiếp gây kích thích và xuất huyết đường tiểu, khiến các triệu chứng tái diễn kéo dài.

Khai thác tiền căn, bệnh nhân cho biết đã đặt vòng tránh thai khoảng 22 năm trước. Chị từng đi kiểm tra và có lần lấy vòng nhưng không tìm thấy, được cho là vòng đã tự thoát ra ngoài. Cách đây khoảng 4 - 5 năm, bệnh nhân có triệu chứng tình trạng tiểu gắt, tiểu nhiều lần và tiểu ra máu, tuy có đi nhiều cơ sở y tế kiểm tra nhưng không phát hiện.

Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy vòng tránh thai cùng toàn bộ sỏi bám trong bàng quang. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau can thiệp, các triệu chứng tiểu gắt và tiểu ra máu chấm dứt, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện vào sáng 21.1.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Quách Hữu Lợi, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Cà Mau, cho biết trường hợp vòng tránh thai di chuyển vào bàng quang và tồn tại trong thời gian dài là tình huống hiếm gặp, dễ bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý tiết niệu thông thường nếu chỉ dựa vào triệu chứng lâm sàng. Chẩn đoán hình ảnh đầy đủ đóng vai trò then chốt trong việc phát hiện đúng nguyên nhân của bệnh.