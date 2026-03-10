Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện cách ăn phòng nhiều loại ung thư

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Sức khỏe tâm thần: Khi nào áp lực học tập, công việc trở thành nguy cơ?; 6 lợi ích sức khỏe của quả chà là khi ăn đúng cách; Vì sao ăn ít đường bột nhưng đường huyết vẫn cao?...

Nghiên cứu mới: Ung thư 'ngại' nhất kiểu ăn này

Ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, thôi thúc các nhà khoa học không ngừng tìm kiếm giải pháp ngăn ngừa. Trong các yếu tố rủi ro, chế độ ăn uống đóng vai trò then chốt, tác động trực tiếp đến khả năng phòng bệnh.

Nghiên cứu quy mô lớn vừa được công bố trên tạp chí y khoa British Journal of Cancer phát hiện có một chế độ ăn giúp giảm tỷ lệ mắc nhiều loại ung thư một cách khác thường.

Để phòng tránh ung thư, nên ưu tiên thực phẩm thực vật và hạn chế thịt đỏ, đặc biệt là thịt chế biến sẵn Ảnh minh họa: AI

Nghiên cứu do các chuyên gia tại Đơn vị Dịch tễ học Ung thư thuộc Trường Y Đại học Oxford (Anh) dẫn đầu, với sự tài trợ của Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới. Các tác giả đã tổng hợp dữ liệu từ hơn 1,8 triệu người đến từ 3 châu lục, bao gồm châu Âu, châu Mỹ và châu Á, được theo dõi trong 16 năm.

Kết quả đã phát hiện so với ăn thịt đỏ và thịt chế biến, ăn chay có trứng và sữa giúp giảm:

31% nguy cơ đa u tủy xương (một loại ung thư máu).

28% nguy cơ ung thư thận.

21% nguy cơ ung thư tuyến tụy.

12% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

9% nguy cơ ung thư vú. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 10.3.

Vì sao ăn ít đường bột nhưng đường huyết vẫn cao?

Không ít người tin rằng chỉ cần giảm lượng tinh bột và đường là có thể kiểm soát đường huyết hiệu quả. Nhưng trên thực tế, đường huyết không chỉ phụ thuộc vào đường bột từ thực phẩm mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác.

Dưới đây là những thói quen khiến đường huyết tăng cao dù ăn ít đường bột.

Thiếu ngủ. Giấc ngủ có vai trò quan trọng với khả năng điều hòa đường huyết. Khi ngủ không đủ, hoóc môn cortisol sẽ tăng lên, từ đó kích thích gan giải phóng đường glucose vào máu và làm tăng đường huyết, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Uống cà phê khi bụng đói có thể làm tăng đường huyết tạm thời, đặc biệt là vào buổi sáng ẢNH: AI

Uống cà phê khi bụng đói. Nhiều người có thói quen uống cà phê vào buổi sáng. Thế nhưng, uống cà phê khi bụng đói có thể ảnh hưởng đến đường huyết ở một số người. Thành phần quan trọng của cà phê là caffeine, một chất kích thích hệ thần kinh trung ương.

Khi đi vào cơ thể, caffeine làm tăng tiết hoóc môn cortisol. Vào buổi sáng, cortisol vốn đã tăng tự nhiên. Nếu uống cà phê ngay khi vừa thức dậy, phản ứng cortisol có thể mạnh hơn, dẫn đến việc gan giải phóng thêm đường glucose vào máu.

Điều đó không có nghĩa phải bỏ hoàn toàn cà phê. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên uống cà phê sau khi đã ăn nhẹ. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 10.3.

Bác sĩ: 6 lợi ích sức khỏe của quả chà là khi ăn đúng cách

Không đơn thuần là món ăn vặt, dưới góc nhìn của khoa học dinh dưỡng và dược lý học, quả chà là sở hữu những đặc tính sinh học quý giá, hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh lý.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Đơn vị Điều trị Ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, chà là mang lại 6 tác dụng dược lý nổi bật.

Chà là chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan ẢNH: AI

Cung cấp năng lượng tức thời và bền vững. Với hàm lượng đường tự nhiên cao, chà là giúp phục hồi Glycogen dự trữ nhanh chóng sau khi vận động hoặc làm việc trí óc căng thẳng. Khác với đường tinh luyện, sự hiện diện của chất xơ trong chà là làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu, giúp duy trì mức năng lượng ổn định, tránh hiện tượng "hạ đường huyết phản ứng".

Cải thiện chức năng tiêu hóa. Chất xơ không hòa tan trong chà là hoạt động như một chất nhuận tràng tạo khối, kích thích nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Đồng thời, chất xơ hòa tan và các hợp chất polyphenolic đóng vai trò là prebiotics, nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi trong đường ruột. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!