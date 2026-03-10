Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện cách ăn phòng nhiều loại ung thư

M.Phúc
M.Phúc
10/03/2026 00:10 GMT+7

'Nghiên cứu quy mô lớn vừa phát hiện có một chế độ ăn giúp giảm tỷ lệ mắc nhiều loại ung thư'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Sức khỏe tâm thần: Khi nào áp lực học tập, công việc trở thành nguy cơ?; 6 lợi ích sức khỏe của quả chà là khi ăn đúng cách; Vì sao ăn ít đường bột nhưng đường huyết vẫn cao?...

Nghiên cứu mới: Ung thư 'ngại' nhất kiểu ăn này

Ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, thôi thúc các nhà khoa học không ngừng tìm kiếm giải pháp ngăn ngừa. Trong các yếu tố rủi ro, chế độ ăn uống đóng vai trò then chốt, tác động trực tiếp đến khả năng phòng bệnh.

Nghiên cứu quy mô lớn vừa được công bố trên tạp chí y khoa British Journal of Cancer phát hiện có một chế độ ăn giúp giảm tỷ lệ mắc nhiều loại ung thư một cách khác thường.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: - Ảnh 1.

Để phòng tránh ung thư, nên ưu tiên thực phẩm thực vật và hạn chế thịt đỏ, đặc biệt là thịt chế biến sẵn

Ảnh minh họa: AI

Nghiên cứu do các chuyên gia tại Đơn vị Dịch tễ học Ung thư thuộc Trường Y Đại học Oxford (Anh) dẫn đầu, với sự tài trợ của Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới. Các tác giả đã tổng hợp dữ liệu từ hơn 1,8 triệu người đến từ 3 châu lục, bao gồm châu Âu, châu Mỹ và châu Á, được theo dõi trong 16 năm.

Kết quả đã phát hiện so với ăn thịt đỏ và thịt chế biến, ăn chay có trứng và sữa giúp giảm:

  • 31% nguy cơ đa u tủy xương (một loại ung thư máu).
  • 28% nguy cơ ung thư thận.
  • 21% nguy cơ ung thư tuyến tụy.
  • 12% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.
  • 9% nguy cơ ung thư vú. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 10.3.

Vì sao ăn ít đường bột nhưng đường huyết vẫn cao?

Không ít người tin rằng chỉ cần giảm lượng tinh bột và đường là có thể kiểm soát đường huyết hiệu quả. Nhưng trên thực tế, đường huyết không chỉ phụ thuộc vào đường bột từ thực phẩm mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác.

Dưới đây là những thói quen khiến đường huyết tăng cao dù ăn ít đường bột.

Thiếu ngủ. Giấc ngủ có vai trò quan trọng với khả năng điều hòa đường huyết. Khi ngủ không đủ, hoóc môn cortisol sẽ tăng lên, từ đó kích thích gan giải phóng đường glucose vào máu và làm tăng đường huyết, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ngày mới với tin tức sức khỏe: - Ảnh 2.

Uống cà phê khi bụng đói có thể làm tăng đường huyết tạm thời, đặc biệt là vào buổi sáng

ẢNH: AI

Uống cà phê khi bụng đói. Nhiều người có thói quen uống cà phê vào buổi sáng. Thế nhưng, uống cà phê khi bụng đói có thể ảnh hưởng đến đường huyết ở một số người. Thành phần quan trọng của cà phê là caffeine, một chất kích thích hệ thần kinh trung ương.

Khi đi vào cơ thể, caffeine làm tăng tiết hoóc môn cortisol. Vào buổi sáng, cortisol vốn đã tăng tự nhiên. Nếu uống cà phê ngay khi vừa thức dậy, phản ứng cortisol có thể mạnh hơn, dẫn đến việc gan giải phóng thêm đường glucose vào máu.

Điều đó không có nghĩa phải bỏ hoàn toàn cà phê. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên uống cà phê sau khi đã ăn nhẹ. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 10.3.

Bác sĩ: 6 lợi ích sức khỏe của quả chà là khi ăn đúng cách

Không đơn thuần là món ăn vặt, dưới góc nhìn của khoa học dinh dưỡng và dược lý học, quả chà là sở hữu những đặc tính sinh học quý giá, hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh lý.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Đơn vị Điều trị Ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, chà là mang lại 6 tác dụng dược lý nổi bật.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: - Ảnh 3.

Chà là chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan

ẢNH: AI

Cung cấp năng lượng tức thời và bền vững. Với hàm lượng đường tự nhiên cao, chà là giúp phục hồi Glycogen dự trữ nhanh chóng sau khi vận động hoặc làm việc trí óc căng thẳng. Khác với đường tinh luyện, sự hiện diện của chất xơ trong chà là làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu, giúp duy trì mức năng lượng ổn định, tránh hiện tượng "hạ đường huyết phản ứng".

Cải thiện chức năng tiêu hóa. Chất xơ không hòa tan trong chà là hoạt động như một chất nhuận tràng tạo khối, kích thích nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Đồng thời, chất xơ hòa tan và các hợp chất polyphenolic đóng vai trò là prebiotics, nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi trong đường ruột. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!

Tin liên quan

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thói quen sau đây có thể dẫn đến suy thận

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thói quen sau đây có thể dẫn đến suy thận

'Nhiều người có thói quen nín tiểu và nghĩ rằng vô hại. Tuy nhiên, thói quen này có thể dẫn đến những rủi ro sức khỏe như suy thận'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Nguyên nhân gây men gan cao ở người trẻ

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Người tiểu đường cần cảnh giác với đột quỵ

Khám phá thêm chủ đề

Ngày mới với tin tức sức khỏe cách ăn phòng ung thư ung thư Đường huyết Tinh bột Chà là
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận