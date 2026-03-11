Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Suy thận: Chuyên gia chỉ ra các triệu chứng sớm

Thiên Lan
11/03/2026 04:08 GMT+7

Suy thận thường không xảy ra một sớm một chiều mà thường trải qua quá trình suy giảm chậm, tiến triển được gọi là bệnh thận mạn tính.

Điều nguy hiểm nhất là suy thận thường diễn ra âm thầm. Người bệnh có thể mất tới 90% chức năng thận trước khi cảm thấy các triệu chứng rõ rệt. Do đó, phát hiện sớm có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn trong việc cứu lấy quả thận.

Sau đây, các chuyên gia tại Bệnh viện Artemis (Ấn Độ), chỉ ra những triệu chứng suy thận mọi người cần lưu ý.

- Ảnh 1.

Suy thận thường diễn ra âm thầm

Ảnh minh họa: AI

Tại sao các triệu chứng sớm khó phát hiện?

Thận chứa hàng triệu đơn vị lọc nhỏ gọi là nephron. Khi một số nephron bị hỏng, những cái còn khỏe mạnh sẽ hoạt động quá mức để bù đắp. Sự "bọc lót" này cho phép cơ thể hoạt động bình thường ngay cả khi tổn thương tích tụ. Do đó, bệnh thận giai đoạn sớm thường không có triệu chứng, nhưng những thay đổi tinh vi vẫn xảy ra.

Thay đổi thói quen tiểu tiện. Khi thận bắt đầu trục trặc, dấu hiệu đầu tiên thường là thay đổi thói quen đi vệ sinh.

Tiểu đêm: Thận mất khả năng cô đặc nước tiểu, nghĩa là chúng tạo ra thể tích nhiều hơn để đào thải cùng một lượng chất thải, đặc biệt là vào ban đêm.

Nước tiểu có bọt: Bọt trông giống như lòng trắng trứng đánh tơi và cần xả nước nhiều lần mới hết. Đây là dấu hiệu của protein bị rò rỉ vào nước tiểu do bộ lọc bị hỏng.

Máu trong nước tiểu: Các bộ lọc bị tổn thương để tế bào máu lọt vào nước tiểu, khiến nước tiểu có màu hồng, đỏ hoặc màu cola, theo trang tin sức khỏe Artemis Hospital.

Mệt mỏi và suy nhược không giải thích được. Thận khỏe mạnh tạo ra hoóc môn erythropoietin (EPO) để báo hiệu tủy xương tạo hồng cầu. Khi chức năng thận giảm, sản xuất EPO giảm đi, dẫn đến thiếu máu. Kết quả là lượng oxy được vận chuyển đến cơ bắp và não suy giảm, gây mệt mỏi dai dẳng và suy nhược.

Da khô và ngứa. Đây là triệu chứng dễ bị bỏ qua nhất. Khi thận suy, chất thải tích tụ trong máu và sự cân bằng các khoáng chất như canxi, phốt pho bị phá vỡ. Mức phốt pho cao gây ngứa dữ dội kèm theo tình trạng da khô, bong tróc do độc tố tích tụ.

Các triệu chứng khi chức năng thận suy giảm nặng hơn

Khi bệnh suy thận tiến triển sang giai đoạn 4 - 5, các triệu chứng trở nên rõ rệt, bao gồm sưng phù quanh mắt khi thức dậy, bàn chân và mắt cá chân; huyết áp cao; hơi thở có mùi amoniac, miệng có vị kim loại, chán ăn.

Các dấu hiệu cảnh báo giai đoạn cuối

Khi chức năng thận dưới 15%, các triệu chứng trở nên nghiêm trọng: Khó thở, sương mù não, co thắt cơ; mất ngủ và đau thắt ngực, theo Artemis Hospital.

Tin liên quan

Không bỏ thói quen tưởng vô hại này, suy thận hồi nào không hay

Nhiều người có thói quen nín tiểu và nghĩ rằng vô hại. Tuy nhiên, phớt lờ các tín hiệu của cơ thể có thể dẫn đến những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng như suy thận.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thói quen sau đây có thể dẫn đến suy thận

Suy thận nặng hơn do tự cắt đạm theo hướng dẫn trên mạng xã hội

Khám phá thêm chủ đề

suy thận triệu chứng suy thận tiểu đêm nước tiểu có bọt Máu trong nước tiểu
