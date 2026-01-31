Không bỏ thói quen tưởng vô hại này, suy thận hồi nào không hay

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng đi vệ sinh đúng lúc là rất cần để giữ cho thận và bàng quang khỏe mạnh. Sau đây là lý do tại sao nín tiểu thường xuyên khiến thận gặp nguy hiểm.

Nín tiểu có thể làm tổn thương thận

Thường xuyên nín tiểu có thể gây hại cho thận. Tiến sĩ P Vamsi Krishna, Trưởng khoa Thận tiết niệu tại Bệnh viện CARE (Ấn Độ), giải thích rằng nín tiểu thường xuyên có thể gây trào ngược bàng quang niệu quản khiến nước tiểu chảy ngược về thận, có thể làm tổn thương hoặc nhiễm trùng thận. Nó cũng có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận, theo trang tin sức khỏe Sharp Healthcare.

Các chuyên gia tại Bệnh viện Apollo (Ấn Độ), cũng cảnh báo nín tiểu thường xuyên có thể gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe, đặc biệt là đối với thận và hệ tiết niệu. Thói quen này có thể làm tăng áp lực bên trong bàng quang, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và thận cũng như tổn thương đường tiết niệu hoặc thận, theo Apollo.

Nín tiểu thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận Ảnh minh họa: AI

Nguy cơ sỏi bàng quang và sỏi thận

Nín tiểu thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi bàng quang và sỏi thận. Khi nước tiểu được tích trữ quá lâu trong bàng quang hoặc thận, nó có thể trở nên cô đặc, khiến các khoáng chất trong nước tiểu kết tinh, dần dần hình thành sỏi. Đặc biệt, nếu sỏi bị kẹt trong đường tiết niệu, chúng có thể làm tắc nghẽn dòng chảy của nước tiểu và gây tổn thương thận. Điều này có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng hơn.

Tổ chức Chăm sóc Tiết niệu Mỹ khuyên không nên nín tiểu quá lâu. Một nghiên cứu trên một tạp chí tiết niệu hàng đầu cho thấy nín tiểu có thể khiến vi khuẩn ứ đọng trong đường tiết niệu. Điều này có thể dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu.

Bàng quang bị giãn và suy yếu

Bàng quang không được làm trống thường xuyên có thể dẫn đến tổn thương lâu dài, khiến bàng quang bị giãn và suy yếu. Điều này dẫn đến khiến việc làm rỗng bàng quang hoàn toàn trở nên khó khăn hơn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Các bác sĩ khuyến nghị mọi người cần đi tiểu khoảng 6 - 8 lần mỗi ngày để bảo vệ hệ tiết niệu. Thường xuyên nín tiểu có thể gây hại cho thận và làm suy yếu khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể, theo Sharp Healthcare.