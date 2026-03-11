Đột quỵ ở người dưới 40 tuổi: Những nguyên nhân không nên xem nhẹ

Người dưới 40 tuổi vẫn có thể bị đột quỵ là vì những nguyên nhân sau:

Yếu tố nguy cơ xuất hiện sớm hơn

Các yếu tố nguy cơ đột quỵ vốn phổ biến ở người lớn tuổi nay lại xuất hiện ngày càng sớm. Đây là một trong những lý do quan trọng khiến người dưới 40 tuổi vẫn có thể bị đột quỵ, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Căng thẳng tâm lý kéo dài là một yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ ở người dưới 40 tuổi ẢNH: AI

Những rối loạn như huyết áp cao, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, béo phì và hút thuốc đều có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ ngay cả ở người trẻ. Chẳng hạn, huyết áp cao trong thời gian dài sẽ gây tổn thương lớp nội mạc mạch máu. Khi lớp nội mạc bị tổn thương, cholesterol và các tế bào viêm sẽ tích tụ thành mảng xơ vữa.

Những mảng này làm hẹp mạch máu hoặc vỡ ra tạo thành cục máu đông. Khi cục máu đông di chuyển lên não và làm tắc mạch máu não, đột quỵ thiếu máu não sẽ xảy ra.

Căng thẳng tâm lý

Ngoài các yếu tố thể chất, nhiều nhà khoa học cũng bắt đầu chú ý đến vai trò của căng thẳng mạn tính đối với nguy cơ đột quỵ ở người trẻ. Trong xã hội hiện đại, nhiều người phải đối mặt với áp lực công việc, tài chính và học tập kéo dài.

Một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Neurology cho thấy phụ nữ từ 18 đến 49 tuổi, nếu bị căng thẳng ở mức trung bình trong thời gian dài sẽ có nguy cơ đột quỵ cao hơn khoảng 78% so với căng thẳng thấp.

Tác động từ lối sống hiện đại

Lối sống của người trẻ ngày nay cũng là yếu tố khiến đột quỵ trẻ hóa. Các thói quen như hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, ít vận động và chế độ ăn kém lành mạnh sẽ làm tăng đáng kể rủi ro tổn thương mạch máu.

Các thói quen này tác động đến cơ thể thông qua nhiều cơ chế sinh học. Ví dụ, khói thuốc kích thích quá trình viêm và gây tổn thương lớp nội mạc mạch máu. Tình trạng này khiến dễ hình thành cục máu đông trong mạch máu.

Các nguyên nhân đặc thù khác

Ở người cao tuổi, xơ vữa động mạch thường là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến đột quỵ. Nhưng ở người trẻ, nguyên nhân này thường ít gặp hơn.

Một trong những nguyên nhân quan trọng là bóc tách động mạch cổ. Đây là tình trạng lớp trong của thành động mạch bị rách. Khi lớp thành mạch bị rách, máu có thể chảy vào giữa các lớp thành mạch và tạo thành cục máu đông. Cục máu đông có thể di chuyển lên não và gây tắc mạch, theo Medical News Today.