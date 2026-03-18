Sức khỏe

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thói quen âm thầm ảnh hưởng cân nặng, huyết áp

M.Phúc
18/03/2026 00:26 GMT+7

Ngày mới với tin tức sức khỏe sẽ cùng điểm qua một số thông tin sức khỏe đáng chú ý liên quan đến thói quen âm thầm ảnh hưởng cân nặng, huyết áp.

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc có thể xem các bài viết hấp dẫn trên Thanh Niên như: Bữa sáng sai cách dễ “phá hỏng” nỗ lực giảm cân; Ăn trái cây sau 20 giờ có gây béo?; Vùng não liên quan hô hấp có thể làm tăng huyết áp

Bữa sáng sai cách dễ “phá hỏng” nỗ lực giảm cân

Nhiều thói quen ăn uống quen thuộc từ sáng đến tối có thể âm thầm ảnh hưởng đến cân nặng và sức khỏe mà không phải ai cũng nhận ra. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng vừa phát hiện thêm một cơ chế mới liên quan đến huyết áp cao, mở ra hướng tiếp cận điều trị đáng chú ý.

Xôi chứa nhiều calo nên người muốn giảm cân không nên ăn thường xuyên

Bữa sáng từ lâu được xem là bữa ăn quan trọng giúp cung cấp năng lượng sau một đêm dài. Tuy nhiên, không phải lựa chọn nào cũng phù hợp, đặc biệt với những người đang muốn giảm cân. Một số món quen thuộc như xôi, bánh mì ngọt, bánh bao hay bánh nướng lại chứa nhiều tinh bột tinh chế, ít chất xơ và thiếu protein. Khi ăn vào, các thực phẩm này có thể làm tăng nhanh đường huyết nhưng lại không duy trì cảm giác no lâu, khiến cơ thể nhanh đói trở lại.

Ngoài ra, việc ăn kèm các nguyên liệu giàu chất béo hoặc đường như chà bông, lạp xưởng, bơ hay sữa đặc càng khiến tổng lượng calo tăng cao. Các loại đồ uống như cà phê sữa hoặc trà sữa cũng tiềm ẩn nguy cơ tương tự khi chứa nhiều đường nhưng không tạo cảm giác no, khiến nhiều người vô tình nạp thừa năng lượng ngay từ buổi sáng. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 18.3.

Ăn trái cây sau 20 giờ: Không gây béo nhưng cần đúng cách

Thói quen ăn trái cây vào buổi tối, đặc biệt sau 20 giờ, thường bị hiểu lầm là nguyên nhân gây tăng cân. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết việc tăng hay giảm cân phụ thuộc chủ yếu vào tổng lượng calo trong cả ngày, chứ không phải do thời điểm ăn. 

Việc ăn quá nhiều, chọn các loại quả quá ngọt như sầu riêng, mít, nhãn hoặc ăn kèm với sữa đặc, kem… có thể khiến năng lượng nạp vào vượt nhu cầu

Trái cây vẫn là lựa chọn lành mạnh nếu ăn hợp lý nhờ chứa nhiều chất xơ, nước và vitamin. Dù vậy, việc ăn quá nhiều, chọn các loại quả quá ngọt như sầu riêng, mít, nhãn hoặc ăn kèm với sữa đặc, kem… có thể khiến năng lượng nạp vào vượt nhu cầu. Ngoài ra, ăn trái cây sát giờ ngủ cũng có thể gây đầy bụng, khó ngủ hoặc làm gián đoạn giấc ngủ do tác dụng lợi tiểu. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 18.3. 

Phát hiện bất ngờ: Vùng não liên quan hô hấp có thể làm tăng huyết áp

Một nghiên cứu mới từ Đại học Auckland (New Zealand) đã phát hiện một vùng trong thân não liên quan đến hô hấp có thể góp phần gây tăng huyết áp. Vùng này có khả năng kích hoạt các tín hiệu làm co thắt mạch máu, từ đó khiến huyết áp tăng lên. Đáng chú ý, khi các nhà khoa học vô hiệu hóa khu vực này, huyết áp đã giảm xuống mức bình thường. 

Phát hiện thở bụng có thể liên quan đến huyết áp

Phát hiện cũng cho thấy một số kiểu thở, đặc biệt là thở bụng với sự co thắt mạnh của cơ bụng, có thể liên quan đến tình trạng tăng huyết áp. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Đậu phộng, đi bộ và cà phê - những phát hiện đáng chú ý

