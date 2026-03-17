Sức khỏe

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Đậu phộng, đi bộ và cà phê - những phát hiện đáng chú ý

M.Phúc
17/03/2026 00:10 GMT+7

Ngày mới với tin tức sức khỏe sẽ cùng điểm qua một số thông tin sức khỏe đáng chú ý liên quan đến chế độ ăn uống và vận động hằng ngày.

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc có thể xem các bài viết hấp dẫn trên Thanh Niên như: Đậu phộng luộc hay rang tốt cho sức khỏe hơn?Sau tuổi 50 nên đi bộ nhanh hay chậm?; Uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày có thể tốt cho não...

Đậu phộng luộc hay rang tốt cho sức khỏe hơn?

Đậu phộng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều protein, chất béo không bão hòa tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, cách chế biến có thể ảnh hưởng đến thành phần dinh dưỡng của loại hạt này. Nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of Agricultural and Food Chemistry cho thấy đậu phộng luộc có thể chứa hàm lượng chất chống ô xy hóa như polyphenol, flavonoid và resveratrol cao hơn so với đậu phộng rang. Nguyên nhân là quá trình luộc trong nước sôi giúp giải phóng nhiều hợp chất có lợi từ hạt. Trong khi đó, đậu phộng rang lại có ưu điểm là hương vị thơm ngon và dễ bảo quản hơn. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 17.3.

Đậu phộng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều protein, chất béo không bão hòa tốt cho tim mạch

Sau tuổi 50 nên đi bộ nhanh hay chậm? 

Duy trì thói quen đi bộ là một trong những cách đơn giản giúp bảo vệ tim mạch khi tuổi tác ngày càng cao. Theo một nghiên cứu đăng trên chuyên san Heart, những người đi bộ với tốc độ trung bình có nguy cơ rung nhĩ thấp hơn khoảng 35% so với người đi bộ chậm, còn người đi bộ nhanh có nguy cơ thấp hơn khoảng 43%. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng đi bộ chậm vẫn mang lại lợi ích đáng kể, đặc biệt với người lớn tuổi có vấn đề về khớp hoặc thể lực hạn chế. Điều quan trọng là duy trì vận động thường xuyên. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 17.3.

Đi bộ chậm vẫn mang lại lợi ích đáng kể, đặc biệt với người lớn tuổi có vấn đề về khớp hoặc thể lực hạn chế

Uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày có thể tốt cho não 

Cà phê không chỉ giúp tăng sự tỉnh táo mà còn có thể góp phần bảo vệ sức khỏe não bộ. Một nghiên cứu quy mô lớn kéo dài 43 năm, công bố trên tạp chí JAMA, cho thấy những người uống cà phê chứa caffeine có nguy cơ sa sút trí tuệ thấp hơn 18% so với người ít hoặc không uống. Lợi ích rõ rệt nhất được ghi nhận ở những người uống khoảng 2–3 tách cà phê mỗi ngày. 

Cà phê giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ ở người lớn tuổi

Các nhà khoa học cho rằng caffeine và các hợp chất polyphenol trong cà phê có thể giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào thần kinh. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!

Tin liên quan

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện cách ăn phòng nhiều loại ung thư

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện cách ăn phòng nhiều loại ung thư

'Nghiên cứu quy mô lớn vừa phát hiện có một chế độ ăn giúp giảm tỷ lệ mắc nhiều loại ung thư'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Người tiểu đường cần cảnh giác với đột quỵ

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Đi bộ, bộ phận nào hưởng lợi sớm nhất?

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
