Ngày mới với tin tức sức khỏe: Đậu phộng, đi bộ và cà phê - những phát hiện đáng chú ý

Đậu phộng luộc hay rang tốt cho sức khỏe hơn?; Sau tuổi 50 nên đi bộ nhanh hay chậm?; Uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày có thể tốt cho não...

Đậu phộng luộc hay rang tốt cho sức khỏe hơn?

Đậu phộng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều protein, chất béo không bão hòa tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, cách chế biến có thể ảnh hưởng đến thành phần dinh dưỡng của loại hạt này. Nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of Agricultural and Food Chemistry cho thấy đậu phộng luộc có thể chứa hàm lượng chất chống ô xy hóa như polyphenol, flavonoid và resveratrol cao hơn so với đậu phộng rang. Nguyên nhân là quá trình luộc trong nước sôi giúp giải phóng nhiều hợp chất có lợi từ hạt. Trong khi đó, đậu phộng rang lại có ưu điểm là hương vị thơm ngon và dễ bảo quản hơn. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 17.3.

Sau tuổi 50 nên đi bộ nhanh hay chậm?

Duy trì thói quen đi bộ là một trong những cách đơn giản giúp bảo vệ tim mạch khi tuổi tác ngày càng cao. Theo một nghiên cứu đăng trên chuyên san Heart, những người đi bộ với tốc độ trung bình có nguy cơ rung nhĩ thấp hơn khoảng 35% so với người đi bộ chậm, còn người đi bộ nhanh có nguy cơ thấp hơn khoảng 43%. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng đi bộ chậm vẫn mang lại lợi ích đáng kể, đặc biệt với người lớn tuổi có vấn đề về khớp hoặc thể lực hạn chế. Điều quan trọng là duy trì vận động thường xuyên. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 17.3.

Uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày có thể tốt cho não

Cà phê không chỉ giúp tăng sự tỉnh táo mà còn có thể góp phần bảo vệ sức khỏe não bộ. Một nghiên cứu quy mô lớn kéo dài 43 năm, công bố trên tạp chí JAMA, cho thấy những người uống cà phê chứa caffeine có nguy cơ sa sút trí tuệ thấp hơn 18% so với người ít hoặc không uống. Lợi ích rõ rệt nhất được ghi nhận ở những người uống khoảng 2–3 tách cà phê mỗi ngày.

Các nhà khoa học cho rằng caffeine và các hợp chất polyphenol trong cà phê có thể giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào thần kinh.