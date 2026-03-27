Sức khỏe

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Bài tập kéo dài tuổi thọ và cách bảo vệ thận

M.Phúc
M.Phúc
27/03/2026 00:10 GMT+7

Ngày mới với tin tức sức khỏe sẽ cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý liên quan đến việc kiểm soát đường huyết, vấn đề kéo dài tuổi thọ và cách bảo vệ thận.

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc có thể xem các bài viết hấp dẫn trên Thanh Niên như: Yến mạch hay gạo lứt, đâu là lựa chọn tốt hơn cho đường huyết?; 6 bài tập đơn giản giúp kéo dài tuổi thọ; 5 bước giúp bảo vệ thận và phát hiện bệnh sớm...

Yến mạch hay gạo lứt: Đâu là lựa chọn tốt hơn cho đường huyết?

Yến mạch và gạo lứt đều là những lựa chọn thay thế tốt cho tinh bột trắng, đặc biệt với người cần kiểm soát đường huyết. Cả hai đều giàu chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu.

Tuy nhiên, nếu xét riêng khả năng kiểm soát đường huyết, yến mạch thường nhỉnh hơn nhờ chứa nhiều beta-glucan - một loại chất xơ hòa tan giúp làm chậm tiêu hóa, từ đó hạn chế tăng đường huyết sau ăn.

Yến mạch và gạo lứt đều là những lựa chọn thay thế tốt cho tinh bột trắng, đặc biệt với người cần kiểm soát đường huyế

Trong khi đó, gạo lứt lại có lợi thế về tính duy trì lâu dài, vì gần gũi với thói quen ăn cơm của nhiều người. So với gạo trắng, gạo lứt giữ lại lớp cám và mầm nên giúp đường huyết tăng chậm hơn.

Điều quan trọng là khẩu phần và cách chế biến. Ăn quá nhiều gạo lứt vẫn có thể làm tăng đường huyết. Tương tự, yến mạch ăn liền có thêm đường hoặc nấu quá mềm cũng làm giảm lợi ích. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 27.3.

6 bài tập đơn giản giúp kéo dài tuổi thọ

Theo các chuyên gia, tập thể dục đều đặn là một trong những cách hiệu quả nhất để kéo dài tuổi thọ. Quan trọng không phải cường độ cao mà là duy trì lâu dài.

Dưới đây là những bài tập đơn giản nhưng mang lại lợi ích toàn diện:

  • Đi bộ: Giúp cải thiện tim mạch, tăng độ chắc khỏe của xương.
  • Bước lên bục (step-ups): Tăng thăng bằng, giảm nguy cơ té ngã.
  • Squat: Duy trì sức mạnh cơ, hỗ trợ xương và tăng độ nhạy insulin.
  • Hít đất biến thể: Tăng sức mạnh thân trên, tốt cho tim mạch.
  • Đứng 1 chân: Cải thiện thăng bằng, giảm nguy cơ chấn thương khi lớn tuổi.
  • Plank: Tăng ổn định cơ lõi, bảo vệ cột sống.

Những bài tập này không cần phòng gym, có thể thực hiện ngay tại nhà nhưng vẫn giúp duy trì sức khỏe thể chất và khả năng vận động khi về già. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 27.3.

5 bước giúp bảo vệ thận và phát hiện bệnh sớm

Bệnh thận mạn tính là tình trạng phổ biến nhưng thường bị bỏ sót vì diễn tiến âm thầm. Nhiều người chỉ phát hiện khi bệnh đã nặng.

Theo khuyến nghị của National Kidney Foundation, có 5 bước quan trọng để bảo vệ thận:

  1. Hiểu rõ vai trò của thận: Thận giúp lọc chất thải, điều hòa huyết áp, tạo hồng cầu và cân bằng khoáng chất trong cơ thể.
  2. Đánh giá nguy cơ: Các yếu tố nguy cơ chính gồm tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tim, béo phì hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh thận.
  3. Nhận biết triệu chứng: Giai đoạn đầu thường không có dấu hiệu. Khi xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, phù, tiểu đêm, nước tiểu bất thường… bệnh có thể đã tiến triển.
  4. Thực hiện xét nghiệm quan trọng gồm: Đo huyết áp; xét nghiệm nước tiểu (UACR); đánh giá chức năng thận (eGFR).
  5. Duy trì lối sống lành mạnh: Kiểm soát đường huyết, huyết áp, ăn nhạt, hạn chế thuốc giảm đau, tập thể dục đều đặn và khám sức khỏe định kỳ. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 27.3.

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe bằng những lựa chọn đúng

Từ việc chọn tinh bột phù hợp, duy trì vận động đến chủ động bảo vệ thận, tất cả đều cho thấy một điểm chung: sức khỏe được xây dựng từ những thói quen nhỏ nhưng bền vững mỗi ngày.

Một bữa ăn hợp lý, vài bài tập đơn giản và sự chủ động theo dõi sức khỏe chính là nền tảng giúp bạn sống khỏe hơn mỗi ngày. 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
