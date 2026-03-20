Cùng một mức huyết áp, vì sao người nguy hiểm, người không?

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), ở người trưởng thành, huyết áp bình thường thường dưới 120/80 mmHg. Tuy nhiên, việc đánh giá cao hay thấp không chỉ dựa vào con số này mà còn phụ thuộc vào độ tuổi, thể trạng và tình trạng sức khỏe tổng thể của từng người.

Ví dụ, ở người trẻ khỏe mạnh, huyết áp 100/60 mmHg có thể vẫn được xem là bình thường nếu không có triệu chứng. Nhưng ở người lớn tuổi hoặc có bệnh nền, mức huyết áp này có thể gây chóng mặt, choáng váng do lưu lượng máu đến não không đủ.

Việc kiểm soát huyết áp cần được cá nhân hóa Ảnh: AI

Cùng mức huyết áp cao, mức độ nguy hiểm không giống nhau

Bác sĩ Paul Whelton, chuyên gia tim mạch làm việc tại American College of Cardiology (Mỹ), cho biết việc chẩn đoán tăng huyết áp cần dựa trên nhiều lần đo ở các thời điểm khác nhau, thay vì chỉ một lần đo duy nhất. Điều này giúp tránh tình trạng “tăng huyết áp áo choàng trắng” - khi huyết áp tăng tạm thời do căng thẳng lúc đi khám.

Đặc biệt, cùng một mức huyết áp cao, mức độ nguy hiểm cũng không giống nhau giữa các cá nhân. Người có tiền sử tiểu đường, bệnh thận hoặc tim mạch sẽ có nguy cơ biến chứng cao hơn so với người khỏe mạnh. Vì vậy, mục tiêu kiểm soát huyết áp ở mỗi người có thể khác nhau.

Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây đột quỵ và bệnh tim mạch. Tuy nhiên, việc kiểm soát huyết áp cần được cá nhân hóa, không áp dụng một mức chung cho tất cả, theo WHO.

Nên theo dõi huyết áp thường xuyên

Ngoài ra, các yếu tố như chế độ ăn uống, mức độ vận động, cân nặng và căng thẳng cũng ảnh hưởng lớn đến huyết áp. Một người có lối sống lành mạnh có thể duy trì huyết áp ổn định hơn, trong khi người ít vận động hoặc ăn nhiều muối dễ bị tăng huyết áp.

Các chuyên gia khuyến cáo, thay vì chỉ quan tâm đến con số cụ thể, mỗi người nên theo dõi huyết áp thường xuyên và chú ý đến các dấu hiệu của cơ thể như chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi. Nếu có bất thường, cần đi khám để được tư vấn phù hợp.

Huyết áp cao hay thấp không hoàn toàn giống nhau ở tất cả mọi người. Việc đánh giá và kiểm soát cần dựa trên từng cá nhân để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho sức khỏe lâu dài, theo WHO.