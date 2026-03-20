Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thời điểm 'vàng' tập thể dục giúp ổn định huyết áp, đường huyết

Thiên Lan
20/03/2026 00:51 GMT+7

Mọi người đều đã biết tập thể dục thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Tuy nhiên, bạn có biết thời điểm tập quan trọng không kém mức độ tập luyện.

Nghiên cứu mới vừa phát hiện giờ tập thể dục tốt nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành, cao huyết áp, tiểu đường và béo phì.

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Massachusetts (Mỹ) thực hiện, bao gồm 14.489 người tham gia. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu nhịp tim từng phút từ thiết bị theo dõi sức khỏe của người tham gia trong suốt 1 năm. 

Nghiên cứu chỉ ra thời điểm tập thể dục tốt cho huyết áp, đường huyết - Ảnh 1.

Kết quả đã phát hiện những người thường xuyên tập thể dục vào sáng sớm có khả năng mắc bệnh mạch vành, cao huyết áp, tiểu đường loại 2 hoặc béo phì thấp hơn đáng kể so với những người tập vào buổi chiều, theo trang tin y khoa Medical Express.

Cụ thể, so với tập thể dục buổi chiều, thường xuyên tập vào buổi sáng đã giảm nguy cơ các vấn đề chuyển hóa như sau:

  • Giảm 31% nguy cơ mắc bệnh mạch vành.
  • Giảm 18% nguy cơ cao huyết áp.
  • Giảm 21% nguy cơ mỡ máu cao.
  • Giảm đến 30% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.
  • Giảm đến 35% nguy cơ béo phì.

Giờ tập thể dục tốt nhất

Đặc biệt, tập thể dục trong khoảng từ 7 - 8 sáng mang lại hiệu quả cao nhất trong việc giảm tỷ lệ mắc bệnh mạch vành, theo Medical Express.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng các yếu tố như nội tiết tố, giấc ngủ hoặc di truyền có thể đóng vai trò quan trọng trong mối liên hệ này. Ngoài ra, tập thể dục sớm có thể dẫn đến mức năng lượng cao hơn và các lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn trong suốt cả ngày.

Nhóm tác giả nghiên cứu kết luận: Tập thể dục bất cứ lúc nào cũng tốt, nhưng nếu được thì tập vào buổi sáng, đặc biệt là khung giờ từ 7 - 8 giờ, cơ thể sẽ nhận được sự bảo vệ tối ưu trước các nguy cơ bệnh tim mạch và chuyển hóa.

Tết, người tiểu đường cần tập thể dục thế nào để ổn định đường huyết?

Tết là thời điểm trong nhà có rất nhiều món ăn và lịch trình sinh hoạt thay đổi. Những điều này dễ làm đường huyết tăng cao, đặc biệt ở người tiểu đường hoặc tiền tiểu đường.

Khám phá thêm chủ đề

Tập thể dục huyết áp Đường huyết Mỡ máu Tim mạch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận