Sức khỏe

Uống cà phê buổi sáng có làm tăng huyết áp?

Nguyễn Vy
19/03/2026 08:45 GMT+7

Cà phê là thức uống quen thuộc giúp nhiều người tỉnh táo mỗi sáng. Tuy nhiên, không ít người lo ngại thói quen này có thể làm tăng huyết áp, đặc biệt ở những người có nguy cơ bệnh tim mạch.

Caffeine trong cà phê có thể gây tăng huyết áp tạm thời, nhất là ở người không uống thường xuyên. Mức tăng có thể khoảng 5-10 mmHg và xuất hiện trong vòng 30-120 phút sau khi uống, theo Mayo Clinic.

Giải thích về cơ chế này, Luke Laffin, bác sĩ tim mạch tại Cleveland Clinic (Mỹ), cho biết caffeine có thể làm co mạch máu, khiến tim phải hoạt động mạnh hơn, từ đó làm huyết áp tăng trong thời gian ngắn.

Chỉ tăng huyết áp trong vài giờ đầu sau khi uống cà phê

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng tác động này thường không kéo dài. Một phân tích đăng trên PubMed cho thấy caffeine có thể làm tăng huyết áp trong vài giờ đầu sau khi uống cà phê, nhưng không làm tăng huyết áp lâu dài khi sử dụng ở mức vừa phải.

Đáng chú ý, những người uống cà phê thường xuyên có xu hướng “thích nghi” với caffeine. Điều này khiến phản ứng tăng huyết áp giảm dần theo thời gian. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy việc uống cà phê điều độ không làm tăng nguy cơ tăng huyết áp ở đa số người khỏe mạnh, theo Mayo Clinic.

Nên giới hạn khoảng 1-3 tách cà phê mỗi ngày

Dù vậy, lượng cà phê tiêu thụ vẫn là yếu tố quan trọng. Các chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành nên giới hạn khoảng 1-3 tách mỗi ngày. Việc uống quá nhiều, đặc biệt trên 400 mg caffeine/ngày, có thể làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến tim mạch.

Uống cà phê buổi sáng có thể khiến huyết áp tăng nhẹ trong thời gian ngắn, nhưng không gây hại nếu sử dụng hợp lý. Với người có bệnh tăng huyết áp hoặc nhạy cảm với caffeine, nên theo dõi phản ứng của cơ thể và tham khảo ý kiến bác sĩ để có điều chỉnh phù hợp.

