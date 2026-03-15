Thói quen ăn sáng, uống cà phê: 4 món nên tránh

Cà phê làm giảm hấp thu sắt

Một trong những ảnh hưởng được khoa học nghiên cứu rõ nhất của cà phê là có thể làm giảm hấp thu sắt từ thực phẩm. Trong đường tiêu hóa, các hợp chất polyphenol trong cà phê sẽ gắn với sắt, khiến cơ thể hấp thu khoáng chất này kém hơn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ăn các món chiên nhiều dầu mỡ và uống cà phê cùng lúc sẽ dễ gây đầy bụng, khó tiêu hoặc buồn nôn nhẹ ẢNH: AI

Cụ thể, một nghiên cứu đăng trên chuyên san The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy uống một ly cà phê trong bữa ăn có thể làm giảm khoảng 39% khả năng hấp thu sắt.

Ảnh hưởng này đặc biệt rõ với sắt thực vật, chẳng hạn như sắt trong các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt hoặc rau xanh đậm. Vì vậy, nếu bữa sáng có những thực phẩm này thì tốt nhất nên uống cà phê sau bữa ăn khoảng 1-2 giờ.

Trái cây họ cam quýt

Các loại trái cây như cam, bưởi hoặc chanh thường được dùng vào buổi sáng vì giàu vitamin C. Tuy nhiên, khi dùng chung với cà phê, chúng có thể khiến dạ dày dễ bị kích ứng hơn.

Cả cà phê và trái cây họ cam quýt đều có tính a xít. Khi kết hợp với nhau, lượng a xít trong dạ dày sẽ tăng lên. Hệ quả là gây cảm giác nóng rát, ợ chua hoặc khó chịu ở vùng bụng trên. Những người bị trào ngược dạ dày hoặc dạ dày nhạy cảm sẽ dễ gặp tình trạng này hơn. Nếu thích ăn trái cây họ cam quýt vào buổi sáng, mọi người nên ăn cách lúc uống cà phê khoảng 30-60 phút.

Thực phẩm chiên nhiều dầu mỡ

Một số người có thói quen ăn các món chiên nhiều dầu mỡ vào buổi sáng, chẳng hạn như chả chiên, gà chiên, bánh tiêu, bột chiên hay chuối chiên. Khi kết hợp với cà phê, những món này có thể khiến hệ tiêu hóa khó chịu.

Những món nhiều dầu mỡ thường tiêu hóa chậm hơn. Trong khi đó, cà phê có thể kích thích dạ dày tiết a xít và nhu động ruột. Khi hai yếu tố này kết hợp, một số người có thể cảm thấy đầy bụng, khó tiêu hoặc buồn nôn nhẹ.

Trứng

Trứng là nguồn protein chất lượng và rất phổ biến trong bữa sáng. Tuy nhiên, uống cà phê ngay sau khi ăn trứng có thể ảnh hưởng đến việc hấp thu một số khoáng chất từ bữa ăn.

Các hợp chất trong cà phê có thể làm giảm khả năng hấp thu một số khoáng chất như sắt. Điều này không có nghĩa là không nên ăn trứng và uống cà phê trong cùng buổi sáng. Tuy nhiên, nếu muốn cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, mọi người có thể ăn sáng trước, sau đó chờ khoảng 30-60 phút rồi mới uống cà phê, theo Healthline.