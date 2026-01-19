Nghiên cứu mới: 2 điều bất ngờ từ tách cà phê sáng

Một số nghiên cứu mới nhất trong năm 2025 cho thấy cà phê có thể mang lại lợi ích đáng kể cho tim mạch. Một nghiên cứu quan sát khác cho thấy uống cà phê đen hằng ngày giúp giảm nguy cơ tử vong nói chung và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch nói riêng. Ngoài ra, các polyphenol trong cà phê đen cũng được phát hiện có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, theo trang tin sức khỏe Healthline.

Các nghiên cứu khoa học mới đã cho thấy cà phê có nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt liên quan đến tim mạch và bệnh tiểu đường Ảnh: AI

Cà phê và bệnh tim mạch

Trong thời gian dài, những người mắc hoặc có nguy cơ rung nhĩ - tình trạng rối loạn nhịp tim phổ biến nhất, đặc trưng bởi nhịp tim nhanh, không đều và không ổn định - thường được khuyên nên hạn chế hoặc tránh cà phê. Tuy nhiên, một thử nghiệm được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ JAMA vào cuối năm 2025, đã đặt lại vấn đề. Nghiên cứu bao gồm 200 người trưởng thành có tiền sử rung nhĩ. Trong vòng 6 tháng, nhóm uống cà phê hằng ngày có số cơn rung nhĩ tái phát ít hơn so với nhóm tránh hoàn toàn caffeine. Kết quả cho thấy nguy cơ tái phát rung nhĩ giảm khoảng 40% ở những người thường xuyên uống cà phê.

Các nhà nghiên cứu cho rằng caffeine có thể ngăn chặn adenosine - một chất hóa học tự nhiên có thể kích hoạt rung nhĩ. Ngoài ra, cà phê còn chứa các chất chống oxy hóa như axit chlorogenic và melanoidin, có thể mang lại tác dụng bảo vệ tim mạch.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu năm 2025 cho thấy những người uống từ 1 - 3 tách cà phê đen mỗi ngày, với rất ít hoặc không thêm đường, có nguy cơ tử vong tổng thể và tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn so với người không uống cà phê. Tuy nhiên, lợi ích này không tăng thêm khi uống quá 3 tách mỗi ngày hoặc khi thêm nhiều đường vào cà phê.

Cà phê và bệnh tiểu đường

Về bệnh tiểu đường loại 2, một phân tích năm 2025 cho thấy cà phê đen có thể giúp giảm 20 - 30% nguy cơ mắc bệnh. Các polyphenol trong cà phê được cho là giúp điều chỉnh đường huyết, giảm viêm, cải thiện độ nhạy insulin và chuyển hóa glucose.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng lợi ích của cà phê phụ thuộc vào cách uống và khả năng dung nạp caffeine của mỗi người. Uống cà phê đen không hoặc ít đường với lượng vừa phải - khoảng 2 - 3 tách mỗi ngày, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, theo Healthline.