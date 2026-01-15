'Thời gian vàng' giữa tách cà phê và thuốc huyết áp

Nhiều người không thể bắt đầu ngày mới nếu thiếu tách cà phê, nhưng với người bị huyết áp cao hoặc mắc một số vấn đề sức khỏe phổ biến phải dùng thuốc hằng ngày thì liệu uống cà phê có ảnh hưởng gì không?

Sau đây, các chuyên gia sẽ giải thích rõ mối liên hệ giữa cà phê và thuốc huyết áp cũng như một số loại thuốc quan trọng khác.

Dược sĩ Lina Matta, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Brigham and Women's Trường Y Harvard (Mỹ), cho biết đối với một số loại thuốc quan trọng, cà phê có thể gây ra tương tác thuốc.

Đối với thuốc huyết áp. Đối với một số loại thuốc huyết áp như thuốc chẹn kênh canxi verapamil (Verelan), cà phê có thể tạm thời làm giảm khả năng giãn mạch máu của thuốc.

Mặt khác, thuốc hạ huyết áp như Inderal (propranolol) và Lopressor (metoprolol) hoạt động bằng cách làm giảm nhịp tim và giảm gánh nặng cho tim. Uống cà phê gần giờ uống thuốc có thể khiến cơ thể hấp thụ thuốc ít hơn.

Ngoài ra, cà phê cũng có thể làm giảm hiệu quả của một số loại thuốc quan trọng khác như thuốc trị mỡ máu, thuốc điều trị tiểu đường và suy giáp.

Chuyên gia Matta khuyên nên uống thuốc huyết áp trước khi uống cà phê 1 tiếng hoặc sau tách cà phê 2 tiếng, theo Harvard Health.

Nếu không chắc chắn về tác dụng của caffeine đối với thuốc, hãy nói chuyện với bác sĩ Ảnh: AI

Thuốc chống đông máu. Những người có cholesterol cao có nguy cơ bị đông máu thường dùng thuốc chống đông máu hằng ngày. Dược sĩ Kennedy Erickson, đang làm việc tại Mỹ, cho biết: Đối với một số loại thuốc chống đông máu phổ biến như Jantoven (warfarin) và heparin, nghiên cứu cho thấy caffeine có thể ức chế quá trình chuyển hóa thuốc khiến thuốc tồn tại lâu hơn trong máu, làm tăng nguy cơ chảy máu, theo trang tin sức khỏe Everyday Health.

Thuốc điều trị tiểu đường. Tiến sĩ Emmanuel Osei-Boamah, bác sĩ chuyên khoa tim mạch người Mỹ, khuyên nên thận trọng khi kết hợp cà phê và thuốc điều trị tiểu đường, vì cà phê có thể gây phản tác dụng với các loại thuốc trị tiểu đường như glimepiride (Amaryl), glyburide (DiaBeta, Glynase PresTab, Micronase), insulin, pioglitazone (Actos) và rosiglitazone (Avandia).

Thuốc tuyến giáp. Nghiên cứu cho thấy các polyphenol trong cà phê làm giảm sự hấp thụ của thuốc suy giáp levothyroxine, khiến thuốc kém hiệu quả hơn. Nghiên cứu cho thấy những người dùng levothyroxine ngừng uống cà phê đã cải thiện đáng kể trong việc kiểm soát hoóc môn tuyến giáp.

Chuyên gia Erickson khuyên nên uống levothyroxine khi bụng đói và đợi ít nhất 30 - 60 phút trước khi uống cà phê.

Không cần từ bỏ thói quen uống cà phê

Để tránh tương tác thuốc liên quan đến cà phê, chuyên gia Matta khuyên không cần phải từ bỏ thói quen buổi sáng yêu thích của mình, chỉ cần điều chỉnh thời gian.

Bạn không cần phải ngừng uống cà phê hoàn toàn. Nếu nghi ngờ khả năng tương tác thuốc, hãy uống thuốc trước khi uống cà phê 1 tiếng hoặc sau đó 2 tiếng.

Ngoài ra, nên theo dõi lượng caffeine tiêu thụ, lý tưởng không quá 2 - 3 tách mỗi ngày. Hơn 3 tách có nhiều khả năng gặp tương tác thuốc hơn.

Nếu thấy thuốc giảm tác dụng hoặc gặp các tác dụng phụ mới hoặc bất thường, hãy nhớ lại lượng cà phê đã tiêu thụ gần đây, và giảm bớt nếu cần. Nếu không chắc chắn về tác dụng của caffeine đối với thuốc, hãy nói chuyện với bác sĩ, theo Harvard Health.