Uống bao nhiêu ly cà phê một ngày thì bắt đầu ảnh hưởng đến huyết áp?

Huyết áp tăng thường rơi vào 2 trường hợp, tăng tạm thời và tăng kéo dài, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Một người trưởng thành không nên uống quá 3-4 ly cà phê mỗi ngày và cần tránh uống quá nhiều một lúc ẢNH: AI

Huyết áp tăng tạm thời thường chỉ xảy ra từ vài chục phút đến vài giờ rồi trở lại mức bình thường. Uống cà phê có thể tạo ra tác động này. Trong khi đó, huyết áp tăng kéo dài sẽ duy trì trong thời gian dài, làm tăng nguy cơ tăng huyết áp mạn tính và bệnh tim mạch. Hai hiện tượng tăng huyết áp này là khác nhau nhưng lại thường bị nhầm lẫn.

Về tác động ngắn hạn, nhiều nghiên cứu cho thấy caffeine, thành phần kích thích chính trong cà phê, có thể làm huyết áp tăng tạm thời. Điều này đặc biệt dễ xảy ra ở người ít khi uống cà phê hoặc nhạy cảm với caffeine. Với nhóm người này, chỉ một ly cà phê cũng có thể khiến huyết áp nhích lên nhẹ. Khi lượng caffeine nạp vào tăng lên, thường tương đương hai đến ba ly trong thời gian ngắn, mức tăng huyết áp có thể rõ hơn. Đây là lý do một số người cảm thấy tim đập nhanh, bồn chồn sau khi uống cà phê.

Cơ chế của hiện tượng trên là do khả năng ức chế adenosine của caffeine. Adenosine là một chất trong cơ thể có tác dụng làm giãn mạch và tạo cảm giác thư giãn. Khi adenosine bị chặn, mạch máu có xu hướng co lại đôi chút và hệ thần kinh giao cảm hoạt động mạnh hơn. Hệ quả là khiến huyết áp tăng tạm thời. Tuy nhiên, tác động này không kéo dài vĩnh viễn và thường giảm dần khi cơ thể đã quen với caffeine.

Uống cà phê vừa phải không làm tăng nguy cơ mắc huyết áp cao

Ở những người uống cà phê đều đặn mỗi ngày, cơ thể có khả năng thích nghi với caffeine tốt hơn. Khi đó, mức tăng huyết áp sau khi uống cà phê thường nhỏ hơn so với người ít uống.

Các đánh giá khoa học cho thấy ở người trưởng thành khỏe mạnh, tổng lượng caffeine khoảng 400 mg mỗi ngày, tương đương khoảng 3-4 ly cà phê, là an toàn. Lượng caffeine này không gây nguy cơ lớn với huyết áp hay tim mạch. Tuy nhiên, chúng phải được chia đều trong ngày chứ không được nạp cùng lúc.

Khi xét đến nguy cơ tăng huyết áp lâu dài, nhiều nghiên cứu cho thấy uống cà phê ở mức vừa phải không làm tăng nguy cơ mắc huyết áp cao.

Một số nhóm người cần thận trọng hơn khi uống cà phê, đặc biệt là người bị huyết áp cao nghiêm trọng hoặc huyết áp khó kiểm soát. Ở những nhóm này, uống nhiều cà phê mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ tim mạch. Ngoài ra, khi đo huyết áp, họ nên tránh uống cà phê ít nhất 30 phút trước khi đo để không làm sai lệch kết quả, theo Healthline.