Sức khỏe

Những phát hiện liên quan đến cữ cà phê sáng

Thiên Lan
Thiên Lan
03/03/2026 00:10 GMT+7

Nhiều nghiên cứu vừa được công bố gần đây cho thấy, tách cà phê sáng có tác dụng mạnh mẽ nhất trong việc tăng cường tuổi thọ, đặc biệt là giảm nguy cơ do bệnh tim mạch.

Sau đây là những phát hiện từ khoa học liên quan đến cữ cà phê sáng, theo trang tin sức khỏe Healthline.

Lợi ích cho sức khỏe tim mạch

Nghiên cứu đã phân tích thói quen uống cà phê của hơn 41.463 người tham gia. Kết quả cho thấy những người uống cà phê chủ yếu vào buổi sáng có nguy cơ tử vong thấp hơn đáng kể.

Tiến sĩ Lu Qi, tác giả chính của nghiên cứu từ Đại học Tulane (Mỹ), cho biết: Uống cà phê vào buổi sáng cực kỳ hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ tử vong do tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân. Kết quả cho thấy những người trung thành với cữ cà phê sáng đã giảm nguy cơ đáng kể đối với tử vong do mọi nguyên nhân và tử vong liên quan đến bệnh tim mạch.

Những phát hiện bất ngờ liên quan đến cữ cà phê sáng - Ảnh 1.

Những người uống cà phê chủ yếu vào buổi sáng có nguy cơ tử vong thấp hơn đáng kể

Ảnh: AI

Giảm nguy cơ sa sút trí tuệ

Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ JAMA mới đây bao gồm 131.821 người tham gia, đã phát hiện uống 2 - 3 tách cà phê hoặc 1 - 2 tách trà mỗi ngày có thể giảm 18% nguy cơ sa sút trí tuệ.

Tiến sĩ Daniel Wang từ Trường Y Harvard (Mỹ) giải thích rằng cà phê và trà cung cấp polyphenol, giúp giảm căng thẳng oxy hóa và viêm, hỗ trợ sức khỏe mạch máu. Đáng chú ý, cà phê tách caffeine (decaf) không cho cho kết quả tương tự, gợi ý rằng caffeine có thể là yếu tố hoạt tính chính.

Phòng tránh tiểu đường, đột quỵ, ung thư

Nghiên cứu bổ sung cho thấy tiêu thụ cà phê điều độ, khoảng 3 - 4 tách có thể giúp giảm nguy cơ tiểu đường, đột quỵ, bệnh hô hấp và một số loại ung thư như ung thư gan và tử cung.

Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Michelle Routhenstein, chuyên về tim mạch dự phòng, chủ sở hữu Trung tâm tư vấn dinh dưỡng EntirelyNourished (Mỹ), cảnh báo thêm nhiều đường có thể làm giảm lợi ích bảo vệ tim mạch của cà phê. 

Chuyên gia Michelle Routhenstein lưu ý, uống từ 2 - 4 tách cà phê đen, pha phin, không đường mỗi ngày là tốt nhất cho tim, não, theo Healthline.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
