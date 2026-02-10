Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Chuyên gia: Uống cà phê muốn tốt, đừng mắc sai lầm này

Thiên Lan
Thiên Lan
10/02/2026 00:08 GMT+7

Cà phê được biết đến với các lợi ích như tăng cường sự tỉnh táo, bảo vệ gan và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Tuy nhiên, uống cà phê đúng cách sẽ tối đa hóa lợi ích, ngược lại có thể không tốt cho sức khỏe.

Sau đây, bác sĩ Sohaib Imtiaz, chuyên gia y học lối sống, đang làm việc tại Anh, chỉ ra những sai lầm bạn có thể mắc phải làm mất đi lợi ích của tách cà phê yêu thích, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health.

Nhiều người đã biết, cà phê đen không đường là tốt nhất cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không thích vị đắng, có một số cách bạn có thể làm để tách cà phê trở nên lành mạnh hơn mà không làm giảm hương vị. Ngược lại, làm sai cách rất dễ biến tách cà phê trở nên kém lành mạnh.

Chuyên gia: Uống cà phê muốn tốt, đừng mắc sai lầm này - Ảnh 1.

Cà phê đen không đường là tốt nhất cho sức khỏe

Ảnh: AI

Lạm dụng đường và chất tạo ngọt nhân tạo

Có vô số cách để tăng cường hương vị và độ ngọt của cà phê. Mặc dù thêm các thành phần vào cà phê có thể làm tăng hương vị, nhưng cũng rất dễ thêm quá nhiều đường và calo không mong muốn.

Thay vào đó, hãy giảm một nửa lượng chất tạo ngọt thông thường và thêm một ít bột quế để tăng hương vị.

Uống quá nhiều cà phê và vào những thời điểm không thích hợp

Caffeine là một chất kích thích tự nhiên giúp tăng sự tỉnh táo và tập trung, đồng thời tạm thời tăng cường năng lượng. Tuy nhiên, nếu uống cà phê suốt ngày, bạn có thể nhận thấy những ảnh hưởng đối với sức khỏe tinh thần và giấc ngủ.

Tùy vào mức độ nhạy cảm với caffeine, mà uống nhiều cà phê có thể gây ra cảm giác bồn chồn và lo lắng hoặc căng thẳng. Với một số người, uống cà phê khi bụng đói, trước bữa sáng, cũng có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa hoặc trào ngược axit.

Hơn nữa, caffeine có thể tồn tại trong cơ thể từ 6 - 14 giờ. Uống cà phê vào buổi chiều có thể sẽ gây khó ngủ vào ban đêm.

Bỏ qua các chất tăng hương vị tự nhiên

Nếu bạn chỉ dựa vào chất tạo ngọt để cải thiện hương vị cà phê, bạn đang bỏ lỡ vô số điều lợi cho sức khỏe. Các nguyên liệu đơn giản trong bếp như quế hoặc bột ca cao có thể làm tăng thêm độ sâu và ấm áp cho tách cà phê mà không cần thêm đường hoặc các thành phần nhân tạo. Những chất tăng hương vị tự nhiên này mang lại hương vị độc đáo và có thể cung cấp thêm chất chống oxy hóa và lợi ích chống viêm, theo Verywell Health.

