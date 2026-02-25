Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Nên chọn cà phê hay trà mỗi ngày? Câu trả lời từ chuyên gia

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
25/02/2026 12:12 GMT+7

Cà phê và trà là 2 đồ uống phổ biến trên toàn thế giới. Nhiều người sử dụng mỗi ngày để tăng năng lượng và cải thiện sự tỉnh táo.

Bà Samantha Peterson, chuyên gia dinh dưỡng y tại Mỹ, cà phê và trà đều giúp tăng tập trung nhưng tác động lên cơ thể theo những cách khác nhau. Bà cho rằng mỗi loại có ưu điểm riêng tùy nhu cầu từng người.

Bà Amy Davis, chuyên gia dinh dưỡng tại New Orleans, Mỹ, cũng nhận định cả 2 đều có lợi nếu dùng đúng cách và không thêm quá nhiều đường hay kem béo, theo trang Prevention.

Nên chọn cà phê hay trà mỗi ngày? Câu trả lời từ chuyên gia - Ảnh 1.

Cà phê là lựa chọn hàng đầu của nhiều người để khởi đầu một ngày mới

Ảnh: AI

Giá trị dinh dưỡng gần như tương đương

Về chất đạm, chất béo và tinh bột, cà phê và trà gần như không khác biệt. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, 240 ml cà phê pha chứa khoảng 2 calo và 0,3 gram protein. Trà gần như không chứa calo và chất dinh dưỡng đa lượng đáng kể. Giá trị này thay đổi nếu thêm đường, sữa đặc, sữa tươi hoặc kem béo. Những thành phần này làm tăng nhanh lượng calo trong khẩu phần.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở hàm lượng caffeine. Theo Mayo Clinic, 240 ml cà phê pha chứa trung bình 96 mg caffeine. Trà đen pha khoảng 240 ml chứa khoảng 48 mg caffeine, trà xanh cùng dung tích chứa khoảng 29 mg.

Tại Việt Nam, cà phê phin và trà pha thường đậm hơn. Một ly cà phê phin khoảng 100 đến 150 ml có thể chứa lượng caffeine tương đương hoặc cao hơn mức trung bình 240 ml cà phê pha loãng kiểu phương tây.

Lợi ích và hạn chế của cà phê

Bà Davis cho biết cà phê giàu polyphenol. Đây là hợp chất giúp chống viêm và giảm stress oxy hóa.

Polyphenol giúp cải thiện chức năng nhận thức, bảo vệ gan và giảm nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 và trầm cảm.

Bà Peterson cho biết caffeine trong cà phê hỗ trợ tăng tập trung, cải thiện tốc độ phản xạ và nâng cao hiệu suất ngắn hạn. Tác dụng này rõ rệt khi dùng với lượng vừa phải.

Hàm lượng caffeine cao có thể gây bồn chồn và lo âu ở một số người. Uống cà phê khi bụng đói dễ gây buồn nôn, trào ngược axit và rối loạn tiêu hóa. 

Nên chọn cà phê hay trà mỗi ngày? Câu trả lời từ chuyên gia - Ảnh 2.

Trà phù hợp với người nhạy cảm với caffeine

Ảnh: AI

Lợi ích và hạn chế của trà

Trà xanh và trà đen cũng giàu chất chống oxy hóa. Nếu cà phê giàu polyphenol thì trà chứa nhiều catechin và flavonoid.

Bà Davis cho biết các hợp chất này hỗ trợ sức khỏe não bộ, tim mạch và quá trình lão hóa lành mạnh.

Theo thông tin trên Frontiers in Nutrition, việc uống từ 240 đến 960 ml trà đen hoặc trà xanh mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ bệnh động mạch vành.

Nghiên cứu trên tạp chí International Journal of Molecular Sciences ghi nhận catechin trong trà xanh có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Dù chứa ít caffeine hơn cà phê, trà vẫn giúp tăng tỉnh táo. Trà có L theanine, một axit amin giúp tạo trạng thái tập trung thư giãn. Hợp chất này làm dịu tác động kích thích của caffeine. Nhiều người cảm thấy trà nhẹ nhàng hơn với hệ thần kinh và tiêu hóa.

Trà đậm như trà đen chứa tannin. Hợp chất này có thể cản trở hấp thu sắt nếu dùng nhiều trong bữa ăn. Người thiếu sắt hoặc có nhu cầu sắt cao cần chú ý.

Các loại trà chứa nhiều caffeine như trà đen pha đặc hoặc matcha có thể ảnh hưởng giấc ngủ nếu dùng vào cuối ngày. Người nhạy cảm với caffeine nên hạn chế.

Các chuyên gia khẳng định không có loại nào vượt trội hoàn toàn. Cà phê phù hợp với người cần tăng tỉnh táo mạnh. Trà phù hợp với người nhạy cảm với caffeine hoặc muốn cảm giác nhẹ nhàng hơn. Việc lựa chọn nên dựa trên nhu cầu cơ thể và thói quen sinh hoạt hằng ngày.

