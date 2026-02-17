Loại quả may mắn đầu năm giảm huyết áp, mỡ máu, ngừa ung thư, tiểu đường

Nho là nguồn cung cấp dồi dào đồng và vitamin K - đóng vai trò quan trọng trong việc đông máu và giúp xương khỏe mạnh. Nho cũng cung cấp lượng lớn vitamin nhóm B như thiamine, riboflavin và B6, cần thiết cho sự tăng trưởng, phát triển, chuyển hóa protein.

Nhờ vào hàm lượng chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa cao, nho mang lại nhiều lợi ích sức khỏe tiềm năng, theo trang tin sức khỏe Healthline.

Nho cung cấp lượng lớn vitamin nhóm B như thiamine, riboflavin và B6, cần thiết cho sự tăng trưởng Ảnh: AI

Giúp hạ huyết áp. Nho chứa kali giúp duy trì mức huyết áp khỏe mạnh bằng cách giãn mạch máu và đào thải natri.

Giảm cholesterol. Các hợp chất trong nho có thể giúp chống lại mức cholesterol cao bằng cách giảm hấp thụ cholesterol. Nghiên cứu năm 2015 cho thấy ăn 3 chén (500 gram) nho đỏ mỗi ngày giúp giảm cả cholesterol toàn phần và cholesterol xấu.

Ngăn ngừa ung thư. Nho giàu các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như resveratrol, quercetin, anthocyanin và catechin, tập trung cao nhất ở vỏ và hạt. Những hợp chất này giúp sửa chữa tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra, từ đó ngăn ngừa các bệnh mạn tính như tiểu đường, ung thư và tim mạch. Các nghiên cứu cho thấy chiết xuất nho có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư đại trực tràng, tuyến tiền liệt và vú.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường và giảm lượng đường trong máu. Hợp chất resveratrol có thể giúp giảm tình trạng kháng insulin, tăng độ nhạy insulin và bảo vệ các tế bào beta của tuyến tụy. Cụ thể, hợp chất resveratrol có thể giảm kháng insulin, tăng độ nhạy insulin, bảo vệ các tế bào beta của tuyến tụy, cải thiện sản xuất insulin, giúp cơ thể duy trì mức đường huyết ổn định và nhất quán. Kiểm soát lượng đường trong máu theo thời gian có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và giúp ngăn ngừa các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường.

Tốt cho não. Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy tiêu thụ nho hằng ngày giúp cải thiện sự chú ý, trí nhớ và ngôn ngữ. Resveratrol còn có khả năng bảo vệ chống lại bệnh Alzheimer bằng cách giảm viêm não.

Chống lão hóa và hỗ trợ giấc ngủ. Resveratrol trong nho có thể làm chậm các dấu hiệu lão hóa. Ngoài ra, nho là nguồn cung cấp melatonin tự nhiên, đặc biệt là trong vỏ nho. Chất này giúp điều chỉnh chu kỳ ngủ-thức, nên có thể hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn.

Tốt cho mắt. Lutein, zeaxanthin và resveratrol trong nho giúp bảo vệ võng mạc khỏi tia cực tím, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, glaucoma và đục thủy tinh thể, theo Healthline.