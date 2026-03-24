Ăn 1 - 2 tép tỏi mỗi ngày: Huyết áp, mỡ máu thay đổi thế nào?

Vậy thói quen ăn tỏi sống hằng ngày tác động đến sức khỏe tim mạch và huyết áp thế nào?

Sau đây, chuyên gia Amy Brownstein, người sáng lập Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Amy Brownstein Nutrition (Mỹ), sẽ giải thích điều gì xảy ra cho huyết áp, mức mỡ máu và mạch máu nếu bạn ăn mỗi ngày 1 - 2 tép tỏi sống.

Cô Brownstein cho biết: Ăn 1 - 2 tép tỏi cỡ vừa mỗi ngày có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch và tương đối an toàn đối với hầu hết mọi người, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Ăn 1 - 2 tép tỏi cỡ vừa mỗi ngày có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch và tương đối an toàn đối với hầu hết mọi người

Huyết áp có thể giảm

Bổ sung tỏi có thể làm giảm đáng kể huyết áp tâm thu và tâm trương, đặc biệt ở người huyết áp cao. Các chất chống oxy hóa trong tỏi giúp giảm tổn thương tế bào, từ đó hỗ trợ bảo tồn cấu trúc và chức năng mạch máu. Các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi hoạt động như chất giãn mạch tự nhiên, giúp thư giãn mạch máu và hạ huyết áp.

Nghiên cứu cho thấy bệnh nhân tăng huyết áp không thể kiểm soát, khi sử dụng chiết xuất tỏi già, huyết áp tâm thu đã giảm trung bình 5 mmHg, mức giảm tối đa có thể lên đến 11,5 mmHg huyết áp tâm thu và 6,3 mmHg huyết áp tâm trương.

Mức cholesterol có thể giảm

Nghiên cứu cho thấy bổ sung tỏi giúp giảm tổng lượng cholesterol, cholesterol xấu (LDL) và cả mức chất béo trung tính triglyceride, theo Verywell Health.

Đặc tính giảm cholesterol của tỏi là do ngăn chặn quá trình tổng hợp cholesterol ở gan, giảm hấp thụ cholesterol ở ruột và tăng cường loại bỏ cholesterol khỏi cơ thể. Những tác động này dẫn đến giảm tổng lượng cholesterol và LDL, đặc biệt ở người mỡ máu cao.

Các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi ức chế các enzyme cần thiết cho quá trình tổng hợp cholesterol, do đó làm giảm sản xuất cholesterol. Các hợp chất này cũng có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, góp phần cải thiện hồ sơ lipid.

Quá trình vôi hóa mảng bám có thể chậm lại

Bổ sung tỏi có thể ngăn chặn quá trình tích tụ mảng bám trong động mạch - vốn là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và các biến cố tim mạch. Khi mảng bám tích tụ, mạch máu bị thu hẹp, làm tăng huyết áp và khiến máu khó lưu thông khắp cơ thể hơn.

Mạch máu có thể trở nên khỏe mạnh hơn

Bổ sung tỏi có thể cải thiện chức năng mạch máu, hỗ trợ các mạch máu khỏe mạnh hơn, phản ứng tốt hơn, nhờ đặc tính chống viêm và chống oxy hóa của tỏi, giúp giảm các dấu hiệu viêm. Rối loạn chức năng nội mô là một dấu hiệu sớm của xơ vữa động mạch, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Chuyên gia Brownstein cũng lưu ý: Tỏi có thể giúp ích cho sức khỏe tim mạch, nhưng hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.