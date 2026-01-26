Chuyên gia nói gì khi ăn 1-2 tép tỏi mỗi ngày?

Tỏi sống chứa hàm lượng allicin và các hợp chất có lợi cao hơn so với tỏi nấu chín, giúp hỗ trợ từ hệ miễn dịch đến sức khỏe tim mạch và xương khớp.

Sau đây, cô Lindsey DeSoto, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng ở Mỹ, tiết lộ điều gì xảy ra nếu mỗi ngày bạn ăn chỉ 1 - 2 tép tỏi, theo trang tin sức khỏe Health.

Tỏi sống chứa hàm lượng allicin và các hợp chất có lợi cao hơn so với tỏi nấu chín Ảnh: AI

Thúc đẩy sức khỏe tim mạch

Chuyên gia DeSoto cho biết tỏi hỗ trợ tim mạch thông qua 3 cơ chế chính:

Huyết áp: Allicin trong tỏi giúp giãn mạch máu và ức chế angiotensin - hoóc môn làm tăng huyết áp, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim.

Cholesterol: Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn tỏi mỗi ngày giúp giảm tổng lượng cholesterol và cholesterol xấu.

Ngăn ngừa đông máu: Tỏi có thể có tác dụng chống huyết khối, ngăn ngừa đông máu. Nhờ hoạt tính chống kết tập tiểu cầu, tỏi có thể giúp ngăn ngừa các cục máu đông nguy hiểm.

Có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu

Nhiều nghiên cứu chứng minh ăn tỏi hằng ngày có hiệu quả trong việc kiểm soát lượng đường trong máu. Nó làm giảm cả đường huyết lúc đói và mức đường huyết trung bình HbA1c. Từ đó, hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường.

Hợp chất organosulfur trong tỏi kích thích việc tiết ra insulin để điều chỉnh lượng đường trong máu, theo Health.

Bảo vệ thần kinh, ngăn ngừa ung thư

Hợp chất S-allyl-l-cysteine (SAC) trong tỏi là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp trung hòa các gốc tự do. Điều này bảo vệ tế bào thần kinh khỏi tổn thương và viêm nhiễm, mang lại hy vọng trong việc hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer và ngăn ngừa ung thư.

Ngoài ra, các hợp chất lưu huỳnh kháng viêm trong tỏi giúp thuyên giảm cảm cúm và giảm đau khớp. Đặc tính kháng virus của tỏi cũng ngăn chặn sự lây lan của virus.

Đó cũng là một prebiotic mạnh mẽ nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, giúp hấp thụ dinh dưỡng và tăng cường miễn dịch.

Cách ăn tỏi sống hiệu quả

Để tối đa hóa lợi ích, chuyên gia DeSoto khuyên nên nghiền hoặc băm nhỏ 1 - 2 tép tỏi và để ngoài không khí khoảng 10 phút trước khi ăn để allicin hình thành.

Tuy nhiên, nên ăn tỏi kèm với thức ăn để tránh kích ứng dạ dày.

Tỏi có thể gây ợ nóng hoặc tương tác với thuốc làm loãng máu, vì vậy nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi đưa tỏi sống vào chế độ ăn thường xuyên.