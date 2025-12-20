Uống rượu tỏi, gừng, sâm có giúp tăng đề kháng, phòng cảm cúm?

Lợi ích của rượu tỏi, rượu gừng, rượu sâm

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Đơn vị Điều trị Ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3 cho biết, tỏi có vị cay, tính ôn, có tác dụng sát khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa và giảm đầy bụng do lạnh. Khi ngâm rượu sẽ có tác dụng làm ấm và hành khí được tăng lên. Rượu tỏi thường dùng xoa bóp bụng lạnh đau hoặc uống rất ít để kích thích tiêu hóa.

Gừng vị cay, tính ấm, giúp giảm buồn nôn và đau nhức. Rượu gừng chủ yếu dùng ngoài da để làm ấm khớp, tăng tuần hoàn, giảm đau. Uống chỉ nên dùng lượng rất nhỏ vì tính nóng, dễ gây nội nhiệt nếu lạm dụng.

Nhân sâm có tác dụng đại bổ nguyên khí, tăng sức bền, giảm mệt mỏi, nâng cao đề kháng. Ngâm rượu giúp tăng tác dụng bổ khí và lưu thông kinh lạc. Tuy nhiên không phù hợp với người nóng trong, dễ bốc hỏa hoặc tăng huyết áp.

Nguy cơ khi lạm dụng rượu ngâm dược liệu

Gây tổn thương gan: Rượu dù dùng ít vẫn chuyển hóa qua gan. Dùng hằng ngày làm tăng men gan, gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu.

Tăng nguy cơ viêm loét dạ dày, tá tràng: Rượu kích ứng niêm mạc, cộng thêm vị cay của tỏi, gừng càng tăng nguy cơ bỏng rát dạ dày.

Tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim: Tính ôn, cay, kích thích của gừng và tỏi kết hợp rượu gây nóng trong, hồi hộp, tăng nhịp tim.

Người tăng huyết áp tuyệt đối không dùng rượu sâm.

Tương tác thuốc: Nhân sâm có thể làm giảm tác dụng thuốc chống đông, tăng tác dụng thuốc hạ đường huyết.

Việc sử dụng rượu ngâm dược liệu cần đúng liều lượng, đúng người và có sự tư vấn của bác sĩ ẢNH: AI

Chỉ định uống rượu ngâm dược liệu

Việc uống rượu ngâm chỉ nên áp dụng trong một số trường hợp cụ thể, với liều lượng hạn chế và thời gian ngắn. Những chỉ định thường gặp gồm:

Rượu tỏi: Người hay lạnh bụng, dễ đầy hơi, khó tiêu do hàn hư. Dễ cảm lạnh, ho đờm do phong hàn nhẹ. Rượu tỏi chỉ nên dùng 5-10 ml/ngày.

Rượu gừng: Người có biểu hiện lạnh tay chân, tuần hoàn kém. Người đau nhức cơ xương khớp do hàn thấp (ưu tiên dùng ngoài da). Người dễ đầy hơi, trướng bụng do hàn. Rượu gừng uống rất hạn chế, chỉ dùng tối đa 5 ml/ngày, chủ yếu dùng xoa bóp.

Rượu nhân sâm: Người khí hư như mệt mỏi, thở ngắn, hay bệnh vặt, sức đề kháng kém. Người làm việc trí óc căng thẳng, suy nhược sau bệnh. Người lớn tuổi suy giảm thể lực. Liều khuyến cáo: 5-10 ml/ngày, không dùng kéo dài quá 2-4 tuần.

Chống chỉ định uống rượu ngâm

Người tăng huyết áp, bệnh tim mạch.

Men gan cao, gan nhiễm mỡ, viêm gan.

Viêm loét dạ dày tá tràng.

Người nóng trong, bốc hỏa, mất ngủ.

Phụ nữ có thai, cho con bú.

Người đang dùng thuốc chống đông, thuốc tiểu đường (đặc biệt tránh rượu sâm).

Tỏi, gừng và nhân sâm đều là những vị thuốc quý, được ghi nhận mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe theo cả y học cổ truyền và y học hiện đại. Tuy nhiên, rượu ngâm các dược liệu này không phải "thần dược tăng đề kháng" như nhiều người lầm tưởng. Việc sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng có thể dẫn đến nóng trong, rối loạn tiêu hóa, tổn thương gan, ảnh hưởng dạ dày và tim mạch.

"Để tăng cường miễn dịch một cách bền vững, điều quan trọng nhất vẫn là ngủ đủ giấc, ăn uống cân bằng, tập luyện đều đặn và giữ ấm cơ thể khi thay đổi thời tiết. Nếu muốn dùng rượu ngâm dược liệu hỗ trợ sức khỏe, mọi người cần sử dụng đúng liều, đúng bệnh, đúng thời điểm, tốt nhất nên được thầy thuốc y học cổ truyền thăm khám và hướng dẫn để đảm bảo an toàn và hiệu quả", bác sĩ Vũ khuyến cáo.