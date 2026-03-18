Đo huyết áp thế nào cho đúng? Bác sĩ chỉ thời điểm và cách chuẩn

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), để có kết quả đo huyết áp chính xác, người đo cần nghỉ ngơi ít nhất 5 phút trước khi đo, tránh vận động mạnh, uống cà phê hoặc hút thuốc trong vòng 30 phút.

Tư thế đo huyết áp cũng rất quan trọng: Ngồi thẳng lưng, chân đặt trên sàn, không bắt chéo, tay đặt ngang mức tim.

Huyết áp là chỉ số quan trọng giúp đánh giá sức khỏe tim mạch, nhưng không phải ai cũng đo đúng cách

Thói quen đo huyết áp ngay sau khi vừa đi lại hoặc đang căng thẳng

Bác sĩ Paul Whelton, chuyên gia tim mạch làm việc tại American College of Cardiology, cho biết: Nhiều người có thói quen đo huyết áp ngay sau khi vừa đi lại hoặc đang căng thẳng, điều này có thể làm chỉ số tăng giả. Ông khuyến cáo nên đo vào cùng một thời điểm mỗi ngày, tốt nhất là buổi sáng và buổi tối để theo dõi xu hướng.

Ngoài ra, việc chọn thiết bị phù hợp cũng rất quan trọng. Các loại máy đo huyết áp bắp tay thường cho kết quả chính xác hơn so với máy đo cổ tay. Vòng bít (bao đo) cần có kích thước phù hợp với chu vi cánh tay, nếu quá chật hoặc quá rộng đều có thể làm sai lệch kết quả, theo Mayo Clinic.

Nên đo huyết áp ít nhất 2 lần, mỗi lần cách nhau 1-2 phút

Một lỗi phổ biến khác là chỉ đo một lần rồi kết luận. Các chuyên gia khuyến nghị nên đo ít nhất 2 lần, mỗi lần cách nhau 1-2 phút và lấy giá trị trung bình. Trong trường hợp kết quả chênh lệch nhiều, nên đo thêm lần thứ ba.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tăng huyết áp thường không có triệu chứng rõ ràng nhưng lại là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ và bệnh tim mạch. Vì vậy, việc theo dõi huyết áp đúng cách tại nhà đóng vai trò rất quan trọng trong phát hiện sớm và kiểm soát bệnh.

Các chuyên gia nhấn mạnh, đo huyết áp không chỉ là thao tác đơn giản mà cần thực hiện đúng quy trình. Chỉ một vài sai sót nhỏ cũng có thể khiến bạn hiểu sai tình trạng sức khỏe của mình.