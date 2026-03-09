Chuyên gia: Hạn chế đường, bổ sung đủ omega-3 giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Chế độ ăn tốt cho tim không chỉ nằm ở việc ăn gì, mà còn ở những gì nên hạn chế, đặc biệt là đồ uống có đường, kẹo, bánh ngọt... Để hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa thực phẩm nhiều đường và nguy cơ đột quỵ, các chuyên gia dinh dưỡng đã chia sẻ một số lời khuyên sau.

Thực phẩm nhiều đường làm tăng nguy cơ đột quỵ như thế nào?

Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều đường có thể gây viêm mạn tính cho cơ thể. Tình trạng này liên quan đến nhiều bệnh mạn tính, trong đó có đột quỵ, theo Eating Well (Mỹ).

Theo nghiên cứu, cứ tăng thêm 5% lượng calo từ đường bổ sung trong khẩu phần ăn, nguy cơ đột quỵ có thể tăng khoảng 10%

ẢNH: AI

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Roxana Ehsani cho biết, viêm mạn tính có thể làm tổn thương mạch máu, hình thành mảng bám, khiến động mạch bị thu hẹp hoặc xơ cứng, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ. Ngoài ra, tổn thương do viêm ở các cơ quan trong cơ thể có thể giải phóng các chất có hại đi tới não, làm tăng nguy cơ đột quỵ và cản trở quá trình hồi phục.

Theo Hiệp hội tim mạch Mỹ (AHA), lượng đường bổ sung tối đa mỗi ngày nên giới hạn ở 6 muỗng cà phê (khoảng 25 g - 100 calo) đối với phụ nữ và 9 muỗng cà phê (khoảng 37,5 g - 150 calo) đối với nam giới.

Nhiều người tiêu thụ quá nhiều đường mỗi ngày, không chỉ từ nước ngọt mà còn từ bánh ngọt, các món ăn vặt... Khi ăn nhiều đường thường xuyên, đường huyết có thể tăng giảm thất thường, gây tổn thương mạch máu và làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông trong não - nguyên nhân dẫn đến đột quỵ.

Một nghiên cứu cho thấy, cứ tăng thêm 5% lượng calo từ đường bổ sung trong khẩu phần ăn, nguy cơ đột quỵ có thể tăng khoảng 10%. Đặc biệt, đường từ các loại đồ uống có ảnh hưởng mạnh nhất đến nguy cơ này.

Ngoài ra, thực phẩm nhiều đường như bánh ngọt chứa chất béo bão hòa, có thể làm tăng cholesterol xấu. Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Patricia Kolesa, ăn nhiều ngũ cốc tinh chế có thể làm tăng LDL - cholesterol xấu, từ đó gây tích tụ mảng bám trong động mạch và làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Omega-3 có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ, giảm viêm, hạ triglyceride ẢNH: AI

Nên ăn gì để bảo vệ tim và phòng ngừa đột quỵ?

Chất xơ: Giúp gắn kết cholesterol LDL và loại bỏ chúng khỏi cơ thể, từ đó giảm hình thành mảng bám trong động mạch và giảm nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt, chất xơ hòa tan trong các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch và lúa mạch còn giúp đào thải cholesterol xấu hiệu quả.

Axit béo omega-3: Theo chuyên gia Ehsani, nhiều nghiên cứu cho thấy bổ sung omega-3 có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Chúng giúp giảm viêm, hạ triglyceride (một loại chất béo trong máu) và hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Nguồn omega-3 tốt nhất là các loại cá béo như cá hồi, cá trích, cá thu, cá cơm và cá mòi.

Kali: Giảm tác động làm tăng huyết áp của natri, vì vậy đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa đột quỵ. Các thực phẩm giàu kali gồm cá hồi, bơ, các loại đậu, rau lá xanh đậm.

Bên cạnh đó, ăn quá nhiều natri (muối) có thể gây tăng huyết áp, một yếu tố nguy cơ lớn của đột quỵ. Phần lớn natri trong khẩu phần ăn đến từ thực phẩm đóng gói và đồ ăn chế biến bên ngoài. Vì vậy, đọc kỹ nhãn dinh dưỡng khi mua thực phẩm cũng góp phần hạn chế nguồn natri “ẩn” mà nhiều người dễ bỏ sót.