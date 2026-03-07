Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nấu cơm cho người tiểu đường: Có nên vo gạo nhiều lần?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
07/03/2026 19:46 GMT+7

Có một số quan điểm cho rằng vo gạo kỹ, thậm chí vo đến khi nước trong, thì lượng tinh bột trong gạo sẽ giảm nhiều, nhờ đó tránh đường huyết tăng quá cao sau ăn. Tuy nhiên, thực tế sinh học của gạo phức tạp hơn nhiều.

Vo gạo là bước chuẩn bị quen thuộc trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, mục đích ban đầu của việc này chủ yếu là làm sạch gạo, loại bỏ sạn chứ không phải để giảm tinh bột, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nấu cơm cho người tiểu đường có cần vo gạo nhiều lần? - Ảnh 1.

Vo gạo giúp loại bỏ bụi bẩn, tạp chất, giảm mùi lạ, giúp cơm trắng, tơi và ngon hơn

ẢNH: AI

Trong quá trình xay xát, vận chuyển và bảo quản, trên bề mặt hạt gạo có thể còn sót lại bụi cám và một số tạp chất. Khi vo gạo, nước sẽ cuốn trôi những thành phần nằm trên bề mặt này. Vì vậy, nước vo gạo thường trở nên đục, khiến nhiều người nghĩ rằng lượng tinh bột đã bị loại bỏ đáng kể.

Tuy nhiên, phần tinh bột bị cuốn trôi khi vo gạo chủ yếu chỉ là tinh bột rời ở bề mặt. Phần lớn tinh bột của gạo nằm sâu trong hạt gạo và nước rửa không thể tác động đến.

Do đó, vo gạo nhiều lần không làm giảm đáng kể lượng tinh bột trong cơm sau khi nấu. Nói cách khác, vo gạo 2 lần hay 6 lần hầu như không tạo ra sự khác biệt rõ rệt về lượng tinh bột mà cơ thể hấp thu sau khi ăn cơm. Vì vậy, nếu mục tiêu là kiểm soát đường huyết, vo gạo nhiều lần không phải là phương pháp hiệu quả.

So với việc vo gạo, nhiều yếu tố khác có ảnh hưởng rõ rệt hơn đến mức tăng đường huyết sau khi ăn cơm. Trước hết là loại gạo được sử dụng. Với một số giống gạo, tinh bột của chúng được cơ thể tiêu hóa chậm hơn và làm đường huyết tăng chậm hơn.

Mức độ xay xát của gạo cũng đóng vai trò quan trọng. Gạo lứt giữ lại lớp cám giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa tinh bột và giảm tốc độ hấp thu glucose vào máu.

Ngoài ra, cách nấu và thời gian nấu cũng có thể ảnh hưởng đến cấu trúc tinh bột trong gạo. Khi gạo được nấu quá mềm hoặc nấu trong thời gian dài, tinh bột có thể hồ hóa hoàn toàn và dễ tiêu hóa hơn, khiến đường huyết tăng nhanh hơn sau khi ăn.

Nếu mục tiêu là kiểm soát đường huyết, các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến nghị những cách khác hiệu quả hơn. Chẳng hạn, mọi người nên lựa chọn các loại gạo có chỉ số đường huyết thấp như gạo lứt, ăn với lượng vừa phải, ăn cùng thực phẩm giàu protein và rau củ giàu chất xơ..., theo Healthline.

Tin liên quan

Lưu ý gì khi vo gạo để hạn chế mất chất dinh dưỡng?

Lưu ý gì khi vo gạo để hạn chế mất chất dinh dưỡng?

Vo gạo có thể loại bỏ bụi bẩn và tạp chất nhưng nếu vo gạo nhiều lần, quá trình này cũng có thể làm gạo mất dinh dưỡng.

Khám phá thêm chủ đề

tiểu đường Vo gạo gạo lứt kiểm soát đường huyết Ăn cơm Tinh bột
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận