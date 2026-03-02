Đừng cắt tinh bột cực đoan: 4 'nguyên tắc vàng' cho người tiểu đường

Tuy nhiên, theo tiến sĩ V Mohan, Chủ tịch Trung tâm chuyên khoa về bệnh tiểu đường của Dr. Mohan's (Ấn Độ), loại bỏ hoàn toàn tinh bột có thể dẫn đến những hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng. Tinh bột không phải là kẻ thù, vấn đề là chọn đúng loại tinh bột và sử dụng đúng cách, theo tời Indian Express.

Hậu quả của việc loại bỏ hoàn toàn tinh bột

Khi ngừng ăn tinh bột, cơ thể buộc phải rơi vào trạng thái ketosis, đốt cháy chất béo thay vì glucose để làm nhiên liệu. Điều này dẫn đến hàng loạt tác động tiêu cực:

Hạ đường huyết đột ngột: Đặc biệt nguy hiểm cho người đang dùng insulin, gây mệt mỏi nghiêm trọng, suy giảm trí nhớ, đau đầu và cáu gắt.

Rối loạn tiêu hóa và dinh dưỡng: Gây táo bón, mất cân bằng điện giải và thiếu hụt các vitamin, khoáng chất do loại bỏ trái cây, ngũ cốc.

Nhiễm toan ceton: Đây là tình trạng tồi tệ nhất khi lượng ketone dư thừa làm máu có tính axit.

Ảnh hưởng tâm lý: Thèm ăn dữ dội, rối loạn tâm trạng và chứng "sương mù não" do não bộ thiếu đường để hoạt động.

Nên lựa chọn gạo lứt, yến mạch, các loại đậu và rau củ giàu chất xơ Ảnh: AI

"Nguyên tắc vàng" khi ăn tinh bột cho bệnh tiểu đường

Tiến sĩ Mohan nhấn mạnh: Carbohydrate là chất dinh dưỡng đa lượng quan trọng. Để kiểm soát đường huyết mà vẫn đủ năng lượng, bạn cần tuân thủ các quy tắc sau:

Lựa chọn tinh bột phức hợp: Loại bỏ tinh bột tinh chế (cơm trắng lượng lớn, bột mì trắng, đồ ngọt). Thay thế bằng gạo lứt, kê, yến mạch, các loại đậu và rau củ giàu chất xơ.

Quy tắc đĩa ăn: Chỉ để tinh bột chiếm 1/4 đĩa ăn. Một nửa đĩa là rau, phần còn lại là protein (trứng, thịt gà, sữa chua). Sự kết hợp này giúp đường huyết tăng chậm hơn.

Phân bổ đều trong ngày: Tránh ăn dồn một lượng lớn tinh bột vào một bữa. Nên ăn trái cây nguyên quả (không uống nước ép) và tránh ăn ngay sau bữa chính nhiều tinh bột.

Lối sống kết hợp: Song song với chế độ ăn, cần tập luyện sức mạnh ít nhất 2-3 lần mỗi tuần để tăng cường cơ bắp và ngăn ngừa suy nhược.

Đừng sợ tinh bột, hãy học cách định lượng khẩu phần bằng tay và kết hợp thực phẩm thông minh để sống khỏe cùng bệnh tiểu đường, theo Indian Express.