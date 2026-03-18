Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Huyết áp cao: Tìm ra một 'thủ phạm' ít ai ngờ

Thiên Lan
18/03/2026 00:35 GMT+7

Huyết áp cao là 'kẻ giết người thầm lặng' dẫn đến các biến chứng như đau tim, đột quỵ, suy tim, suy thận.

Nguyên nhân dẫn đến huyết áp cao thường do ăn nhiều muối, béo phì hoặc do di truyền. Tuy nhiên, nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí chuyên ngành Circulation Research đã chỉ ra một "thủ phạm" ít ai ngờ tới.

Xác định được vùng não có thể góp phần gây ra huyết áp cao

Các nhà khoa học từ Đại học Auckland (New Zealand) đã phát hiện ra manh mối gây huyết áp cao ngay tại vùng thân não liên quan đến hô hấp.

Vùng thân não này được gọi là vùng cận mặt bên của thân não, vốn chịu trách nhiệm cho các quá trình tự động như hô hấp, tiêu hóa và nhịp tim.

Giáo sư Julian Paton, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Tim mạch Manaaki Manawa thuộc Đại học Auckland, giải thích rằng vùng cận mặt bên thường tham gia vào các hoạt động "thở ra cưỡng bức" khi cười, tập thể dục hoặc ho. Những lần thở ra này đòi hỏi sự co thắt mạnh mẽ của cơ bụng, khác hoàn toàn với hơi thở ra bình thường do sự đàn hồi tự nhiên của phổi.

Ảnh minh họa: AI

Khám phá quan trọng nhất

Khám phá quan trọng nhất là vùng cận mặt bên này đồng thời nối với các dây thần kinh làm co thắt mạch máu. Khi các dây thần kinh này làm co thắt mạch máu, huyết áp sẽ tăng lên. Giáo sư Paton khẳng định: Chúng tôi đã phát hiện ra một vùng não có thể gây ra huyết áp cao, theo trang tin khoa học Scitechdaily.

Bằng chứng thuyết phục

Thực tế, khi nhóm nghiên cứu tiến hành vô hiệu hóa vùng cận mặt bên này, huyết áp của người tham gia thử nghiệm đã giảm ngay xuống mức bình thường.

Những phát hiện này cho thấy một số kiểu thở, đặc biệt là những kiểu thở bụng - co thắt mạnh mẽ cơ bụng, có thể góp phần làm tăng huyết áp. Xác định kiểu thở bụng này ở người huyết áp cao có thể giúp các bác sĩ xác định nguyên nhân cơ bản và hướng dẫn điều trị.

Tin liên quan

Người huyết áp cao nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày?

Người huyết áp cao nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày?

Bên cạnh việc uống thuốc và thay đổi lối sống, uống đủ nước cũng có thể giúp kiểm soát huyết áp.

Khám phá thêm chủ đề

Huyết áp cao huyết áp thở bụng vùng thân não Hô hấp tiêu hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận