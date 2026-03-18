Huyết áp cao: Tìm ra một 'thủ phạm' ít ai ngờ

Nguyên nhân dẫn đến huyết áp cao thường do ăn nhiều muối, béo phì hoặc do di truyền. Tuy nhiên, nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí chuyên ngành Circulation Research đã chỉ ra một "thủ phạm" ít ai ngờ tới.

Xác định được vùng não có thể góp phần gây ra huyết áp cao

Các nhà khoa học từ Đại học Auckland (New Zealand) đã phát hiện ra manh mối gây huyết áp cao ngay tại vùng thân não liên quan đến hô hấp.

Vùng thân não này được gọi là vùng cận mặt bên của thân não, vốn chịu trách nhiệm cho các quá trình tự động như hô hấp, tiêu hóa và nhịp tim.

Giáo sư Julian Paton, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Tim mạch Manaaki Manawa thuộc Đại học Auckland, giải thích rằng vùng cận mặt bên thường tham gia vào các hoạt động "thở ra cưỡng bức" khi cười, tập thể dục hoặc ho. Những lần thở ra này đòi hỏi sự co thắt mạnh mẽ của cơ bụng, khác hoàn toàn với hơi thở ra bình thường do sự đàn hồi tự nhiên của phổi.

Khám phá quan trọng nhất

Khám phá quan trọng nhất là vùng cận mặt bên này đồng thời nối với các dây thần kinh làm co thắt mạch máu. Khi các dây thần kinh này làm co thắt mạch máu, huyết áp sẽ tăng lên. Giáo sư Paton khẳng định: Chúng tôi đã phát hiện ra một vùng não có thể gây ra huyết áp cao, theo trang tin khoa học Scitechdaily.

Bằng chứng thuyết phục

Thực tế, khi nhóm nghiên cứu tiến hành vô hiệu hóa vùng cận mặt bên này, huyết áp của người tham gia thử nghiệm đã giảm ngay xuống mức bình thường.

Những phát hiện này cho thấy một số kiểu thở, đặc biệt là những kiểu thở bụng - co thắt mạnh mẽ cơ bụng, có thể góp phần làm tăng huyết áp. Xác định kiểu thở bụng này ở người huyết áp cao có thể giúp các bác sĩ xác định nguyên nhân cơ bản và hướng dẫn điều trị.