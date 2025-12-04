Lần đầu tiên WHO có hướng dẫn toàn cầu về thuốc điều trị béo phì

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ban hành hướng dẫn toàn cầu về việc sử dụng liệu pháp Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) để điều trị béo phì. Đây là lần đầu tiên có hướng dẫn này.

Chế độ ăn lành mạnh, vận động thể lực phù hợp giúp tăng hiệu quả điều trị béo phì ẢNH: PEXELS

Hướng dẫn của WHO bao gồm hai khuyến nghị chính: liệu pháp GLP-1 có thể được sử dụng cho người lớn, nhưng không bao gồm phụ nữ mang thai.

Hiệu quả của các liệu pháp này trong điều trị béo phì và cải thiện chuyển hóa đã được chứng minh, nhưng khuyến cáo này vẫn còn hạn chế, do dữ liệu về hiệu quả và độ an toàn lâu dài, về việc duy trì và ngừng sử dụng.

Quá trình xây dựng hướng dẫn bao gồm việc phân tích sâu rộng các bằng chứng hiện có và tham vấn với nhiều bên liên quan, bao gồm cả những người có kinh nghiệm thực tế. Hướng dẫn này sẽ được cập nhật khi có bằng chứng mới.

Hướng dẫn của WHO cũng nêu: chỉ dùng thuốc sẽ không thể đảo ngược được thách thức béo phì. Giải quyết vấn đề béo phì cần có các chính sách ngăn ngừa béo phì; sàng lọc, can thiệp sớm người có nguy cơ cao mắc bệnh béo phì và các bệnh liên quan.

Đồng thời với liệu pháp này, các biện pháp can thiệp về chế độ ăn uống lành mạnh và hoạt động thể chất có thể giúp cải thiện kết quả điều trị.

WHO ước tính, béo phì ảnh hưởng đến người dân ở mọi quốc gia và liên quan đến 3,7 triệu ca tử vong trên toàn thế giới (năm 2024). Nếu không có hành động quyết liệt, số người mắc bệnh béo phì dự kiến tăng gấp đôi vào năm 2030.

Béo phì là tình trạng chỉ số khối cơ thể (BMI) từ 30 trở lên, ở người lớn, là bệnh lý mãn tính phức tạp và là nguyên nhân chính gây ra các bệnh không lây nhiễm, như bệnh tim mạch, tiểu đường tuýp 2 và một số loại ung thư; làm giảm kết quả điều trị ở những bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế đánh giá, béo phì gây ra các vấn đề trầm trọng đến sức khỏe liên quan 200 bệnh khác nhau, như bệnh tim mạch, đột quỵ, đái tháo đường, thoái hóa khớp, gan nhiễm mỡ và một số bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa… Cách tính chỉ số khối cơ thể (BMI): BMI (kg/m2) = cân nặng (kg)/chiều cao (m2). Đánh giá tình trạng thừa cân, béo phì theo tiêu chuẩn của WHO áp dụng cho người châu Á: chỉ số BMI từ 23-24,9 là thừa cân, chỉ số BMI 25 - 29,9 là béo phì độ 1. Nguồn: Bộ Y tế







