Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ăn loại rau này mỗi ngày: Lợi ích bất ngờ cho đường huyết và huyết áp

Như Quyên
25/03/2026 14:17 GMT+7

Không phải thực phẩm đắt đỏ, rau bina (rau chân vịt) - loại rau quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày - lại được các chuyên gia đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết và huyết áp.

Giàu dưỡng chất tốt cho tim mạch và chuyển hóa 

Theo Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ), rau bina chứa nhiều chất xơ, kali, magie và chất chống oxy hóa - những thành phần quan trọng giúp ổn định huyết áp và đường huyết.

Ông Walter Willett, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Harvard (Mỹ), cho biết chế độ ăn giàu rau lá xanh có liên quan đến nguy cơ thấp hơn mắc bệnh tim mạch và tiểu đường loại 2.

Ăn loại rau này mỗi ngày: Lợi ích bất ngờ cho đường huyết và huyết áp - Ảnh 1.

Rau bina chứa nhiều chất xơ, kali, magie và chất chống oxy hóa - những thành phần quan trọng giúp ổn định huyết áp và đường huyết

Ảnh: AI

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả 

Rau bina có hàm lượng chất xơ cao, giúp làm chậm hấp thu đường sau ăn. Bổ sung rau lá xanh như rau bina có thể giúp giảm mức đường huyết và cải thiện kiểm soát glucose.

Bà Katherine Marengo, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng (Mỹ), cho biết chất xơ và hợp chất thực vật trong rau xanh đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định đường huyết và hỗ trợ độ nhạy insulin, theo Medical News Today.

Giúp hạ huyết áp nhờ nitrat tự nhiên 

Một điểm nổi bật của rau bina là hàm lượng nitrat tự nhiên cao. Khi vào cơ thể, nitrat được chuyển hóa thành nitric oxide, giúp giãn mạch và cải thiện lưu thông máu.

Ông Andrew Mente, chuyên gia nghiên cứu về dinh dưỡng và tim mạch (Canada), cho biết chế độ ăn giàu rau xanh có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp, đặc biệt khi duy trì lâu dài, theo The Guardian.

Ăn thế nào để phát huy tối đa lợi ích? 

Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn rau bina thường xuyên, ưu tiên chế biến đơn giản như luộc, hấp hoặc trộn salad để giữ lại dưỡng chất.

Kết hợp rau xanh trong chế độ ăn cân bằng, ít muối và ít đường sẽ giúp tăng hiệu quả kiểm soát huyết áp và đường huyết, theo Cleveland Clinic.

Các chuyên gia cho rằng rau bina là một trong những loại rau mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Việc bổ sung loại rau này vào thực đơn hằng ngày có thể giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết và huyết áp một cách tự nhiên, bền vững.

Tin liên quan

5 lợi ích khi ăn rau chân vịt mỗi ngày

Rau chân vịt là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích tiêu hóa. Nhờ những tác động tích cực đến đường ruột mà ăn rau chân vịt thường xuyên sẽ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể.

Khám phá thêm chủ đề

Đường huyết huyết áp rau bina rau chân vịt Tim mạch nitrat
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận