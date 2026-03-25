Ăn loại rau này mỗi ngày: Lợi ích bất ngờ cho đường huyết và huyết áp

Giàu dưỡng chất tốt cho tim mạch và chuyển hóa

Theo Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ), rau bina chứa nhiều chất xơ, kali, magie và chất chống oxy hóa - những thành phần quan trọng giúp ổn định huyết áp và đường huyết.

Ông Walter Willett, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Harvard (Mỹ), cho biết chế độ ăn giàu rau lá xanh có liên quan đến nguy cơ thấp hơn mắc bệnh tim mạch và tiểu đường loại 2.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả

Rau bina có hàm lượng chất xơ cao, giúp làm chậm hấp thu đường sau ăn. Bổ sung rau lá xanh như rau bina có thể giúp giảm mức đường huyết và cải thiện kiểm soát glucose.

Bà Katherine Marengo, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng (Mỹ), cho biết chất xơ và hợp chất thực vật trong rau xanh đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định đường huyết và hỗ trợ độ nhạy insulin, theo Medical News Today.

Giúp hạ huyết áp nhờ nitrat tự nhiên

Một điểm nổi bật của rau bina là hàm lượng nitrat tự nhiên cao. Khi vào cơ thể, nitrat được chuyển hóa thành nitric oxide, giúp giãn mạch và cải thiện lưu thông máu.

Ông Andrew Mente, chuyên gia nghiên cứu về dinh dưỡng và tim mạch (Canada), cho biết chế độ ăn giàu rau xanh có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp, đặc biệt khi duy trì lâu dài, theo The Guardian.

Ăn thế nào để phát huy tối đa lợi ích?

Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn rau bina thường xuyên, ưu tiên chế biến đơn giản như luộc, hấp hoặc trộn salad để giữ lại dưỡng chất.

Kết hợp rau xanh trong chế độ ăn cân bằng, ít muối và ít đường sẽ giúp tăng hiệu quả kiểm soát huyết áp và đường huyết, theo Cleveland Clinic.

Các chuyên gia cho rằng rau bina là một trong những loại rau mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Việc bổ sung loại rau này vào thực đơn hằng ngày có thể giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết và huyết áp một cách tự nhiên, bền vững.